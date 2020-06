Misano-Test für Ducati, KTM, Aprilia und Suzuki

Pol und Aleix Espargaró machten sich am Montag gemeinsam auf den Weg nach Misano

Licht am Ende des Tunnels: Brad Binder wird erstmals seit dem Katar-Test wieder auf die RC16 steigen

Pol Espargaró, Brad Binder, Miguel Oliveira, Iker Lecuona und Aleix Espargaró gehören zu den Piloten, die ab Dienstag in Misano fahren. Auch die MotoGP-Testteams von Ducati und Suzuki sind dabei.

In knapp vier Wochen beginnt die MotoGP-WM mit mehr als vier Monaten Verspätung auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Nur ein offizieller Testtag steht am Mittwoch vor dem ersten GP-Rennwochenende nach der Corona-bedingten Zwangspause für alle Klassen auf dem Programm.

Die MotoGP-Hersteller sorgen deshalb mit privaten Tests vor: Den Anfang machte Red Bull KTM bereits am 27. und 28. Mai auf dem Red Bull Ring von Spielberg mit Pol Espargaró und Edeltester Dani Pedrosa. Aprilia zog am 10. und 11. Juni in Misano mit Bradley Smith und Lorenzo Savadori nach.

Zur Erinnerung: Die sogenannten «concession teams», aktuell Aprilia und KTM, dürfen ihre Motoren bis 29. Juni weiterentwickeln. Die anderen Hersteller mussten die Motorenentwicklung bereits zum Zeitpunkt des Katar-GP (8. März) einfrieren.

Ab dem morgigen 23. Juni hat nun Ducati den «Misano World Circuit Marco Simoncelli» drei Tage lang gemietet. Neben dem MotoGP-Testteam mit Michele Pirro und dem eigenen Superbike-Werksteam gibt der Hersteller aus Borgo Panigale auch seinen Kundenteams aus der seriennahen Weltmeisterschaft (Barni, Go Eleven, Brixx und Motocorsa) die Chance zum Testen.

Dazu gesellen sich die MotoGP-Werksteams von KTM und Aprilia sowie Red Bull KTM Tech3. Auch der Suzuki-Testfahrer Sylvain Guintoli wird auf der Strecke an der Adria, die am 13. und 20. September zwei Grand Prix der Motorrad-WM erleben wird, erwartet. KTM-Testfahrer Dani Pedrosa wird dagegen im Juli in Brünn testen.

Von den Superbike-Werksteams wird in Misano neben Ducati nur Kawasaki mit Rekordweltmeister Jonathan Rea und WM-Leader Alex Lowes dabei sein. Die GP-Teams werden nur zwei Tage lang testen, am letzten Testtag dürfen dann auch noch die Supersport-WM-Teams Bardahl Evan Bros Yamaha mit WM-Leader Andrea Locatelli und MV Agusta mit Weltmeister Randy Krummenacher mitmischen.

MotoGP-Teilnehmer Misano-Test:

Ducati Test-Team: Michele Pirro

Red Bull KTM: Pol Espargaró, Brad Binder

Red Bull KTM Tech3: Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Aprilia: Aleix Espargaró, Bradley Smith, Lorenzo Savadori

Suzuki Ecstar Test-Team: Sylvain Guintoli

Superbike-Teilnehmer:

Aruba.it Ducati: Scott Redding, Chaz Davies

Barni Ducati: Leon Camier

Go Eleven Ducati: Michael Rinaldi

Brixx Ducati: Sylvain Barrier

Motocorsa Ducati: Leandro Mercado

Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes