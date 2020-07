Jerez: Quartararo sichert sich erste Pole der Saison

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) sicherte sich die beste Ausgangslage für das erste MotoGP-Rennen des Jahres 2020, gefolgt von Maverick Viñales und Marc Márquez. Rossi nur auf Startplatz 11.

Alex Rins (Suzuki) und Pol Espargaró (KTM) schnappten sich im Q1 die letzten verbliebenen Tickets für die entscheidende zweite Qualifying-Session des «Gran Premio Red Bull de España», in der sie sich zu den Top-10 aus den drei freien Trainings-Sessions gesellten.

Bei 55 Grad Asphalttemperatur setzte sich Marc Márquez in 1:37,006 min nach fünf Minuten an die Spitze. Damit lag er 0,058 sec vor Fabio Quartararo, der dem Repsol-Honda-Star in Jerez 2019 den Rekord als jüngster MotoGP-Pole-Mann abgejagt hatte. Dann war es aber der Petronas-Yamaha-Jungstar, der im nächsten Umlauf mit 1:36,993 min die Spitze übernahm.

Zur Halbzeit des Q1 lag Pramac-Ducati-Pilot Francesco Bagnaia auf Platz 3 (+ 0,226 sec), gefolgt von Maverick Viñales (+ 0,410), Jack Miller (+ 0,460) und Franco Morbidelli (+ 0,727). Valentino Rossi und MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso waren dagegen nur auf den Rängen 10 und 12 zu finden.

Als nur noch zwei Minuten auf der Uhr standen, schlug Marc Márquez zurück: In 1:36,877 min war er 0,116 sec schneller als Quartararo. Viñales sorgte dann aber dafür, dass wieder eine M1 an der Spitze stand: Der Yamaha-Werksfahrer und seine 1:36,844 min wurden dann von Marc Márquez angegriffen, aber im letzten Sektor verlor er zu viel Zeit. Erfolgreich war dann in letzter Sekunde aber Quartararo, der in 1:36,705 min seinen All-Time-Lap-Record aus dem Vorjahr unterbot.

Andrea Dovizioso stürzte in der Schlussphase in Kurve 2, sein Markenkollege Miller flog in Kurve 11 auf einer schnellen Runde ab. Rins landete dann ebenfalls noch in derselben Kurve im Kies – und hielt sich anschließend die rechte Hand.

«Pecco» Bagnaia verpasste als Vierter in seinem letzten Versuch die erste Startreihe nur um 0,093 Sekunden.

Spanien-GP, MotoGP, Q2:

1. Quartararo, 1:36,705 min

2. Vinales, + 0,139 sec

3. Marc Márquez, + 0,157

4. Bagnaia, + 0,250

5. Miller, + 0,748

6. Crutchlow, + 0,749

7. Pol Espargaró, + 0,788

8. Dovizioso, + 0,830

9. Rins, + 0,931

10. Morbidelli, + 0,969

11. Rossi, + 1,036

12. Mir, + 1,079



Die weitere Startaufstellung:

13. Binder, KTM

14. Petrucci, Ducati

15. Nakagami, Honda

16. Aleix Espargaró, Aprilia

17. Oliveira, KTM

18. Smith, Aprilia

19. Rabat, Ducati

20. Zarco, Ducati

21. Alex Márquez, Honda

22. Lecuona, KTM