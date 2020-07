Jack Miller (Ducati/5.): «Fast in die Hose gemacht»

Jack Miller (Pramac Racing) war an beiden Tagen in Jerez schnellster Ducati-Pilot. Er sicherte sich trotz eines Sturzes den fünften Startplatz. Alex Rins jagte ihm einen Schrecken ein.

Jack Miller sicherte sich in Jerez beim Grand Premio Red Bull de España in der Gesamtwertung der ersten drei freien MotoGP-Trainings den zweiten Platz hinter Fabio Quartararo; im FP4 hinterließ er mit Platz 4 wieder einen starken Eindruck, ehe er im Qualifying 2 trotz eines Sturzes im schnellen Turn 11 als bester Ducati-Plot den fünften Startplatz sicherstellte.

Der 25-jährige Pramac-Ducati-Pilot Jack Miller verlor 0,748 Sekunden auf die Bestzeit von Fabio Quartararo, der seine Vorjahres-Pole-Position grandios wiederholte. «Ich habe im Quali nach dem FP3 und FP4 ein gutes Feeling. Ich habe dann alles gegeben, denn ich wollte unbedingt in die ersten oder zweite Startreihe», versicherte der Australier. «Wir mussten nach dem FP4 genau, welche Reifen und welches Set-up wir im Rennen verwenden werden. Insgesamt kann ich mich über das Qualifying und die Startposition nicht beklagen.»



Wie gefährlich war nach Jacks Crash die Situaton mit dem heranfliegenden Bike von Alex Rins? «Mein Motorrad st nach dem Crash noch gelaufen, deshalb bin ich schnell hin marschiert, um den Off-Button zu drücken und den Motor stillzulegen. Plötzlich hörte ich einen weiteren Sturz und ein schlitterndes Motorrad, ich bekam es mit der Angst zu tun, ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Jetzt lagen schon zwei von uns im Kiesbett. Und als ich wegging, sah ich plötzlich einen Streckenposten in meine Richtung sprinten. Deshalb begann ich dann selber zu laufen, ich wollte mich aus der Gefahrenzone bringen. Aber es war alles in Ordnung.»



«Wir haben uns nach dem FP1 von gestern noch Gedanken gemacht, wie wir das Set-up für die Hitze anpassen können», schilderte Jack. «Denn es hat sich gezeigt, dass wir in der Früh jeweils stärker sind als am Nachmittag. Bei der größeren Hitze haben wir Mühe mit dem Turning und so weiter. Wir haben inzwischen die Balance geändert, und im FP4 habe ich mich dann mit dem Renn-Set-up recht komfortabel gefühlt. Unser Bike funktioniert hier wirklich gut. Wir können die Power hier gut ausnützen. Man hört von einigen anderen Piloten, dass sie mit einer langsamen Rennpace rechnen. Die meisten fahren im Rennspeed 1:38 min. Aber nach den Rennen der Moto3 und Moto2 wird die Piste wieder jungfräulich aussehen. Wir werden sehen. Ich kann im Rennen sicher ausdauernd 1:38 min-Zeiten vorlegen. Und wenn wir es morgen verpatzen, haben wir in einer Woche schon wieder die Möglichkeit, alles besser zu machen.»

Rins wurde mit Verdacht auf eine Verletzung am rechten Handgelenk ins Krankenhaus gebracht.

Spanien-GP, MotoGP, Q2:

1. Quartararo, Yamaha, 1:36,705 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,139 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,157

4. Bagnaia, Ducati, + 0,250

5. Miller, Ducati, + 0,748

6. Crutchlow, Honda, + 0,749

7. Pol Espargaró, KTM, + 0,788

8. Dovizioso, Ducati + 0,830

9. Rins, Suzuki, + 0,931

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,969

11. Rossi, Yamaha, + 1,036

12. Mir, Suzuki + 1,079

Die weitere Startaufstellung:

13. Binder, KTM

14. Petrucci, Ducati

15. Nakagami, Honda

16. Aleix Espargaró, Aprilia

17. Oliveira, KTM

18. Smith, Aprilia

19. Rabat, Ducati

20. Zarco, Ducati

21. Alex Márquez, Honda

22. Lecuona, KTM