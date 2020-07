Drama um Marc Márquez: Oberarm gebrochen?

Weltmeister Marc Márquez wurde nach seinem fürchterlichen Crash in Jerez mit Verdacht auf einen Bruch des rechten Oberarmknochens untersucht. Inzwischen hat sich die erste Diagnose bestätigt.

Nach dem dritten Startplatz und dem starken Auftritt im Warm-up (mit Bestzeit) startete Weltmeister Marc Márquez fuios in das erste Rennen der saison in Jerez. Doch Maverick Viñales setzte erstmals in einem Rennen die neue Startvorrichtung (holeshot device) ein und flitzte sofort an die Spitze. In Runde 3 passierte der Repsol-Honda-Star erstmals an erster Position, hinter ihm dien beiden Yamaha von Viñales und Quartartaro.

Doch dann hatte Marc in Turn 4 bei 160 km/h einen wilden Vorderrad-Slide, den er kunstvoll abfing, dann wetze er mit viel Speed ins Kiesbett und kehrte als 16. wieder auf die Strecke zurück. Er kämpfte sich – vollgepumpt mit Adrenalin – wieder nach vorne, war nach sechs Runden schon an 12. Stelle, schnappte sich dann Fahrer wie Oliveira und Rossi und legte sich wenig später mit Pol Espargaró und Dovi und Miller an, ehe er sich Viñales schnappte und einen zweiten Platz entgegen fuhr.

Doch dann passierte ein verhängnisvoller Crash in Kurve 3. Marc litt sofort an starken Schmerzen, er setzte sich neben der Rettungsfahrbahn nieder, zog den rechten Handschuh nicht aus und konnte die rechte Hand nicht gebrauchen, um den Helm abzunehmen.

Das Repsol-Honda-Team machte sich sofort auf zum Medical Centre im Paddock, und nach ersten Informationen hat sich der Honda-Star einen Oberarmbruch zugezogen.

Marc muss also in dieser Woche operiert werden. Ob er nächsten Freitag in Jerez wieder fahren kann, ist ungewiss. Das Repsol-Team hat den Verdacht auf Oberarmbruch inzwischen bestätigt. Es teilte mit: «Marc wird morgen nach Barcelona fliegen und sich dort operieren lassen.»

Die MotoGP-Ärzte im Medical Centre an der Strecke haben keine inneren Verletzungen feststellen können. Nur von starken Prellungen ist die Rede. Der achtfache Weltmeister wird sicherheitshalber aus diesem Grund in den nächsten zwölf Stunden in Jerez unter ärztlicher Beobachtung bleiben.

Dr. Xavier Mir und sein Ärzteteam werden Marc Márquez morgen im Hospital Universtari Dexeus in Barcelona morgen in Empfang nehmen und ihn am Dienstag operieren.

Die Geneunszeit könne vorläufig nicht engeschätzt werden, sagte ein Teamsprecher. Nach der Operation wird das Team weitere Informationen an die Öffentlichkeit geben.

Ergebnisse MotoGP Jerez/E:

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha

2. Maverick Vinales (E), Yamaha, +4,603 sec

3. Andrea Dovizioso (I), Ducati, +5,946

4. Jack Miller (AUS), Ducati, +6,668

5. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +6,844

6. Pol Espargaro (E), KTM, +6,938

7. Franco Bagnaia (I), Ducati, +13,027

8. Miguel Oliveira (P), KTM, +13,441

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +19,651

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,553

11. Johann Zarco (F), Ducati, +25,100

12. Alex Marquez (E), Honda, +27,350

13. Brad Binder (ZA), KTM, +29,640

14. Tito Rabat (E), Ducati, +32,898

15. Bradley Smith (GB), Aprilia, +39,682



WM-Stand entspricht dem Ergebnis