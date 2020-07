Der Andalusien-GP bei ServusTV: Karten neu gemischt?

ServusTV-Experte Gustl Auinger spricht über die Verletzungen von Marc Márquez und Co., die Hitzeschlacht und die MotoGP-Titelanwärter. ServusTV überträgt den Andalusien-GP am Samstag und am Sonntag live.

Mit einer schier unfassbaren Aufholjagd beim MotoGP-Auftakt 2020 präsentierte sich Marc Márquez lange abermals als Top-Favorit auf den WM-Titel. Durch seinen schweren Sturz fünf Runden vor Schluss könnten die Karten aber neu gemischt werden, auch wenn der 27-jährige Spanier nur zwei Tage nach der Operation am rechten Oberarm wieder nach Jerez gereist ist. Ob er den Comeback-Versuch tatsächlich schon an diesem Wochenende starten kann, wird sich erst zeigen: Am frühen Nachmittag steht ein medizinischer Check an. ServusTV-Experte Gustl Auinger: «Sollte Marc wie zunächst angekündigt nicht fahren, schreibt er seinen zweiten Nuller. Und bei diesem enormen Kalenderdruck mit nur wenigen, dicht aufeinanderfolgenden Rennen dürfte es für ihn trotz seiner nahezu überirdischen Kräfte sehr, sehr eng werden.»

Breites Feld an Titelanwärtern

Auinger macht fünf bis sechs Titelkandidaten aus, allen voran Fabio Quartararo, der beim Großen Preis von Spanien seinen Premierensieg feierte: «Er hat die Bausteine geschickt aneinander gefügt, ist ruhig geblieben und hat sich auf seine Stärken besinnt.» Auch Maverick Viñales wirke sehr frisch, Andrea Dovizioso habe wiederum erstmals in Jerez ein Topresultat erzielt, «dabei kommen die Ducati-Strecken erst.» Und auch Suzuki hat der ServusTV-Experte trotz dem Fehlstart noch auf der Rechnung.

Viele Verletzungen kein Zufall

Die vielen Verletzungen am ersten Rennwochenende seien übrigens kein Zufall, sondern ein Resultat der Umstände, ist Auinger überzeugt: «Selbst wenn du dich im Lockdown fit hältst, kannst du nichts trainieren, was du am Motorrad erfährst.» Zudem bringe der extreme andalusische Sommer Mensch und Material ans Limit: «In Verbindung mit dem noch nicht offenen Geheimnis des zuvor monatelang in der Garage geparkten Bikes kann der Fahrer bei solchen körperlichen Belastungen Verletzungen im Sturzverhalten nicht mehr abwehren.»

Kein Durchschnaufen

Wesentlich schnellere Rundenzeiten erwartet Auinger durch die neugewonnenen Daten beim Auftaktrennen nicht. «Die Grenzen setzt in erster Linie der Mensch und die Jungs haben am vergangenen Sonntag sehr viel Kraft gelassen. Eine vernünftige Regeneration ist in dieser Blase gar nicht möglich. Selbst in der Box gibt es aufgrund der leider notwendigen Masken kein Durchschnaufen. Und auch das Material muss die Hitzeschlacht erst einmal überstehen», gab er zu bedenken.

Rückblick auf verrückten Auftakt

Moderatorin Andrea Schlager und Experte Stefan Bradl berichten direkt aus Jerez. Christian Brugger und Alex Hofmann kommentieren aus dem Studio in Salzburg, wo sie nicht nur KTM-Rennchef Pit Beirer begrüßen, sondern auch das verrückte erste Rennen aufarbeiten. Zudem erklärt ServusTV die Verletzungen von Marc Márquez, Cal Crutchlow und Álex Rins, begleitet MotoGP-Aufsteiger Brad Binder und stellt Moto2-WM-Leader Tetsuta Nagashima vor.

