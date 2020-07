Andrea Dovizioso (Ducati): «Maximale Punkteausbeute»

Das Ducati-Werksteam erlebte den MotoGP-Saisonstart in Jerez mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Während Danilo Petrucci sich auf Rang 9 kämpfte, feierte Andrea Dovizioso mit Platz 3 seinen ersten Podestplatz.

Auf dem Circuito de Jerez in Südspanien gab es in der Vergangenheit weder für Ducati noch für Andrea Dovizioso viel zu feiern, doch beim diesjährigen Saisonstart der MotoGP-Weltmeisterschaft am letzten Sonntag holte Dovi seinen ersten Podestplatz auf der 4,423 km langen Strecke. Er fuhr ein unauffälliges Rennen, blieb aber fehlerfrei und profitierte von den Patzern der Konkurrenz.

Weil die Dorna den MotoGP-Kalender völlig neugestalten musste und wegen den Corona-Schutzmaßnahmen wird am kommenden Wochenende gleich ein zweiter Grand Prix in Jerez ausgetragen. Beim Andalusien-GP möchte der Vize-Weltmeister der vergangenen drei Jahre das Gelernte in eine stärkere Performance ummünzen. «Das Ergebnis am letzten Sonntag war gut und wir haben wertvolles Feedback erhalten. Wir sind bereit für das zweite Rennen in Jerez und kennen die Aspekte, die wir verbessern müssen, um schneller zu werden. Es wird wichtig sein, dass wir konzentriert weiterarbeiten und eine maximale Punkteausbeute erlangen, ohne Fehler zu machen.»

«Nach dem intensiven Wochenende habe ich die freien Tage genutzt, um meine Verletzung am Schlüsselbein weiter auszukurieren. Die Temperaturen werden wieder sehr hoch sein und das Rennen wird uns physisch herausfordern», ist Andrea Dovizioso überzeugt.

Teamkollege Danilo Petrucci erlebte ein mühsames Wochenende. Nach seinem unverschuldeten Sturz bei Testfahrten vor einer Woche, kämpfte der Italiener mit starken Schmerzen, zusätzlich plagte ihn eine Magenverstimmung, ausgelöst von den verabreichten Schmerzmitteln. Petrux sicherte sich bei schwierigen Bedingungen mit Rang 9 wertvolle Punkte und blickt positiv auf das zweite Saisonrennen der MotoGP-WM.

«Ich freue mich auf das zweite Rennen in Jerez. Nach den zwei freien Tagen fühle ich mich viel besser, die Magenverstimmung ist Geschichte und auch meine Muskulatur im Nacken hat sich erholt», berichtete Petrucci am Mittwoch. «Ich weiß, dass wir das Potenzial haben, um die vorderen Positionen zu kämpfen, Dovizioso, Miller und Bagnaia haben das zuletzt gezeigt. Mein Ziel für das Rennen ist eine Top-5-Platzierung. Obwohl die Strecke nicht optimal für unser Bike ist, bin ich mir sicher, dass ich meine Performance ohne körperliche Beeinträchtigungen verbessern kann.»