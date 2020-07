Valentino Rossi (Yamaha): «Müssen uns noch steigern»

Die Yamaha-Werkspiloten haben sich souverän für Q2 beim Andalusien-GP qualifiziert. Maverick Viñales bestätigte seine Erfolgsabsichten und Valentino Rossi hielt sich in der kombinierten Zeitenliste unter den Top Ten.

Valentino Rossi und Maverick Viñales haben sich das Ticket für die zweite Qualifikation für den Andalusien-GP in Jerez gesichert und somit ein Mini-Etappenziel des Yamaha-Werksteams erreicht. Nachdem der Spanier Viñales schon den Freitag als Tagesschnellster abgeschlossen hatte, blieb er auch im dritten Freien Training ganz vorn. Dabei steigerte er sich noch einmal um knapp 0,5 sec.

Wie stark seine Zeit war, beweist ein Blick auf die Historie: Eine 1:36,584 min hatte bislang noch kein Fahrer in Jerez de la Frontera gefahren. Er absolvierte diese Runde mit einem weichen Vorder- und einem weichen Hinterreifen. «Ich denke, das war eine gute Einheit. Wir haben ein paar Dinge an der Federung ausprobiert. Ich habe mich während meiner schnellen Runden gut gefühlt und ich bin davon überzeugt, dass wir in der Qualifikation noch einmal nachlegen können.»

Rossi setzte ebenfalls auf diese Mischung und arbeitete vorrangig an der Abstimmung. Erst gegen Ende der Session ging er auf Zeitenjagd. In den letzten Minuten bestätigte er seine aufsteigende Tendenz mit zwei persönlichen Bestzeiten. Am Ende fehlten ihm 0,404 sec auf seinen Teamkollegen. «Es war sehr wichtig, dass ich unter den Top Ten geblieben bin, weil alle Fahrer so eng beieinander sind. Die Runde war nicht so schlecht. Aber wir müssen uns in einigen Bereichen noch steigern.»

Gespannt blicken beide Fahrer auf die immer höheren Temperaturen in Andalusien, dennoch gehören die Yamaha-Werkspiloten zu den heißen Anwärtern für die besten Startplätze. Das vierte Freie Training beginnt um 13.30 Uhr und Q1 startet um 14.10 Uhr.

Gesamtwertung FP1, FP2 und FP3, Jerez, 25. Juli

1.Viñales, Yamaha, 1;36,584

2. Quartararo, Yamaha, + 0,059

3. Miller, Ducati, + 0,126

4. Nakagami, Honda, + 0,258

5. Bagnaia, Ducati, + 0,204

6. Petrucci, Ducati, + 0,353

7. Binder, KTM, + 0,354

8. Rossi, Yamaha, + 0,404

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,411

10. Mir, Suzuki, + 0,469



Müssen ins Q1:

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,486

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,596

13. Oliveira, KTM, + 0,694

14. Dovizioso, Ducati, + 0,711

15. Zarco, Ducati, + 0,720

16. Alex Márquez, Honda, + 0,973

17. Crutchlow, Honda, + 1,037

18. Rabat, Ducati, + 1,244

19. Lecuona, KTM, + 1,248

20. Marc Márquez, + 1,298

21. Smith, Aprilia, + 1,432

22. Rins, Suzuki, + 2,517