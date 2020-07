Jerez, Q1: Oliveira vorne, Marc Márquez gibt auf

Marc Márquez beendete den Arbeitstag in Jerez frühzeitig, Andrea Dovizioso steht beim Andalusien-GP nur auf Startplatz 14. Die letzten Q2-Tickets gehen an Miguel Oliveira und Franco Morbidelli.

Marc Márquez ging im Q1 zwar auf die Strecke, er fuhr aber nur die «out lap», ehe er seine RC213V an der Box abstellte und sich auf den Weg in sein Motorhome machte. Vor allem beim Beschleunigen in den Rechtskurven seien die Schmerzen groß, berichtete Honda-Testfahrer und ServusTV-Experte Stefan Bradl.

Repsol Honda teilte auf Twitter mit: «Marc Márquez wird im Q1 nicht zurückkehren.» Der achtfache Weltmeister klagte über einen großen Bluterguss im Bereich des Ellbogens, der die Bewegungsfreiheit einschränkt.

Auf der Strecke setzte sich unterdessen Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) in 1:37,355 min auf Platz 1 – 0,376 sec von Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) und 0,409 sec vor Johann Zarco (Avintia Ducati). Zur Halbzeit der 15-minütigen Session lag Ducati-Star nur auf Platz 9 (+ 1,086 sec). Zur Erinnerung: Nur die Top-2 schaffen noch den Sprung in die entscheidende zweite Qualifying-Session, in der die Startplätze 1 bis 12 vergeben werden.

In der Schlussphase griff Dovizioso an, es reichte aber nur für den dritten Zwischenrang, dort wurde er wenig später noch von Cal Crutchlow verdrängt. Der Brite hatte sich erst am Dienstag einer Kahnbein-OP unterzogen. Alex Márquez flog in seinem letzten Versuch in Kurve 5 ab, sein Team gab aber Entwarnung: Der Rookie blieb unverletzt.

Andalusien-GP, MotoGP, Q1:

1. Oliveira, 1:37,355 min

2. Morbidelli, 1:37,512

3. Crutchlow, 1:37,644

4. Dovizioso, 1:37,656

5. Zarco, 1:37,761

6. Aleix Espargaró, 1:37,885

7. Lecuona, 1:38,206

8. Rabat, 1:38,211

9. Smith, 1:38,310

10. Rins, 1:38,601

11. Alex Márquez, 1:38,648

Keine Zeit: Marc Márquez