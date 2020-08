Zeitplan: Die Ausgangslage für den Brünn-GP 2020

Brünn ist die erste Station von drei aufeinanderfolgenden Grand Prix im komprimierten MotoGP-Kalender 2020: Quartararo hat zum Auftakt viel Selbstvertrauen getankt, Marc Márquez fehlt und wird von Bradl ersetzt.

Nach dem Doppel-Event im andalusischen Hochsommer kehrt mit dem nächsten Grand Prix etwas Normalität in die Motorrad-WM ein, denn Brünn behielt auch im Corona-bedingten Notfall-Kalender den ursprünglich vorgesehenen Termin im August. Anschließend geht es direkt weiter nach Spielberg, wo zwei Kräftemessen auf dem Red Bull Ring geplant sind.

Übrigens: Nur in Assen wurden schon mehr Grand-Prix-Rennen ausgetragen als in Brünn. Erfolgreichster Fahrer auf dem 5,403 km langen Masaryk Ring ist Valentino Rossi, der zuletzt beim Andalusien-GP erstmals seit April 2019 wieder auf dem MotoGP-Podest stand. Es war übrigens sein 199. Podium in der «premier class». Der neunfache Weltmeister gewann in Tschechien schon sieben Mal, davon fünf Mal in der Königsklasse.

Im Vorjahr setzte sich in Brünn Marc Márquez gegen Andrea Dovizioso durch. Ein Jahr später wird der Repsol-Honda-Star fehlen: 13 Tage nach dem Eingriff am rechten Oberarm, den er sich am 19. Juli gebrochen hatte, musste der Titelverteidiger am Montag ein zweites Mal operiert werden. Am Dienstag bestätigte Honda dann, dass der 27-jährige Spanier deshalb den Brünn-GP verpassen wird. HRC-Testfahrer Stefan Bradl springt für ihn ein, der Bayer saß allerdings zuletzt Anfang Februar auf der RC213V.

Petronas-Yamaha-Jungstar Fabio Quartararo reist erstmals als WM-Leader zum nächsten Kräftemessen, nachdem er in Jerez die ersten Siege seiner MotoGP-Karriere feierte. Zehn Punkte dahinter folgt in der WM-Tabelle sein zukünftiger Teamkollege Maverick Viñales. Dovizioso weist nach einem schwierigen zweiten Rennwochenende in Jerez schon 24 Punkte Rückstand auf, der Ducati-Star hofft aber darauf, dass sich die Kräfteverhältnisse in Brünn verschieben.

In der Moto2-WM ist der Vorsprung von Kalex-Pilot Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo) auf zwei Zähler geschmolzen. Gejagt wird der 28-jährige Japaner vor allem von den Italienern Enea Bastianini und Luca Marini, die in Jerez jeweils einen Sieg verbuchen konnten. Tom Lüthi und Marcel Schrötter aus dem Liqui Moly Intact GP Team sind in der WM-Tabelle auf den Plätzen 11 und 12 zu finden.

Moto3-WM-Leader Albert Arenas (KTM) musste beim Andalusien-GP nach seinem Sturz das Medical Centre aufsuchen, mit einem verstauchten linken Knöchel kam er aber noch glimpflich davon. Tatsuki Suzuki (Honda) übernahm unterdessen mit seinem ersten Saisonsieg den zweiten Gesamtrang und liegt nur noch sechs Punkte hinter dem Spanier. John McPhee hat als WM-Dritter nach vier von aktuell 14 geplanten Grand Prix zehn Punkte Rückstand.

Zeitplan für den «Grand Prix České Republiky»

Freitag, 7. August 2020

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2



Samstag, 8. August 2020

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Sonntag, 9. August 2020

08.40 – 09.00 Uhr: Moto3, Warm-up

09.10 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (18 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (19 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (21 Runden)