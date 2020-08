Miguel Oliveira (Red Bull-KTM-Tech3): Platz 3 in FP2

Miguel Oliveira (KTM): Platz 3 in FP2 ist Grund für Optimismus

​Im zweiten Freitraining verbesserte sich Miguel Oliveira vom 17. auf den dritten Platz, 0,048 sec hinter dem Trainingsschnellsten Fabio Quartararo. Er hält in Brünn die Reifen für rennentscheidend.

Ausiebig lobte der Portugiese die neue KTM: «Es ist ein anderes Motorrad, viele Eigenschaften sind besser als im Vorjahr. Das Handling ist besser und Reinbremsen in die Kurven mit der hinteren Bremse ist damit einfacher. Wir haben eis besseres Paket, mit dem es einfacher ist, ein gutes Set-Up zu erarbeiten.»

Die drittbeste Zeit war Grund für Optimismus: «Wir sind in einer guten Ausgangslage für die Trainings von morgen. Ich weiss nicht, wie viel schneller ich noch fahren kann, ein paar Zehntel sicher, das hängt auch von den Streckenbedingungen und den Temperaturen ab. Mein Ziel ist klar, morgen Vormittag in den Top Ten zu sein.»

Im ersten Training bot die Piste noch wenig Grip, weil in den vergangenen Monaten wenig gefahren wurde auf der Rennstrecke von Brünn. Durch fehlenden Gummiabrieb war der Grip zunächst nicht überragend, was jedoch schnell besser wird. «Spätestens am Renntag, aber wahrscheinlich schon morgen Nachmittag werden die Bedingungen optimal sein», ist Oliveira überzeugt.

«Der Abbau der Reifen», antwortet Oliveira spontan auf die Frage, was das Rennen am Sonntag entscheiden wird. «Das Rennen wird konditionell nicht härter sein als jedes andere auch. Entscheidend wird sein, wie stark die Reifen über die Renndistanz abbauen. Der Grip lässt hier stärker nach als in Jerez. Wir arbeiten daran, zu verstehen, wie wir mit dem harten Hinterreifen klarkommen können, um ihn eventuell im Rennen einzusetzen.»

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Brünn, 7. August:

1. Quartararo, Yamaha, 1:56,502 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,007 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,048

4. Zarco, Ducati, + 0,081

5. Viñales, Yamaha, + 0,166

6. Mir, Suzuki, + 0,374

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,539

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,557

9. Nakagami, Honda, + 0,571

10. Miller, Ducati, + 0,607

11. Binder, KTM, + 0,777

12. Rossi, Yamaha, + 0,788

13. Rins, Suzuki, + 0,852

14. Petrucci, Ducati, + 1,118

15. Dovizioso, Ducati, + 1,130

16. Alex Márquez, Honda, + 1,186

17. Rabat, Ducati, + 1,275

18. Crutchlow, Honda, + 1,363

19. Bagnaia, Ducati, + 1,337

20. Smith, Aprilia, + 1,659

21. Lecuona, KTM, + 1,876

22. Bradl, Honda, + 1,922