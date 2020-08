ServusTV: Brad Binder und Pit Beirer zu Besuch

Die heutige Ausgabe der ServusTv-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» dreht sich alles um den Motorsport. Zu Besuch sind unter anderem auch Brünn-Sieger Brad Binder und Pit Beirer, Motorsport-Direktor von KTM.

KTM erlebte am Sonntag ein historisches MotoGP-Wochenende. Nach dem ersten Triumph der Mattighofener in der Königsklasse sprechen Sieger Brad Binder und KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer bei der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am Montag ab 21.10 Uhr (Schweiz und Deutschland ab 23.10 Uhr) über die Emotionen von Brünn und die Vorfreude auf Spielberg.

Das Duo ist in bester Gesellschaft. Denn auch Luca Alphand, Anna Veith und Tobias Moretti diskutieren mit Matthias Walkner, Christian Klien und Patrick Friesacher über zweite Karrieren im Motorsport. Die illustre Runde misst sich auch live in einem Kart-Rennen.

Brad Binder benötigte nur drei Anläufe in der Motorrad-Königsklasse, um sich seinen Kindheitstraum zu erfüllen: Beim GP in Brünn raste der KTM-Pilot in beeindruckender Manier zu seinem ersten MotoGP-Triumph. Können der Südafrikaner und sein oberösterreichisches Team beim anstehenden Spielberg-Doppel nachlegen?

Talk: Mit Vollgas in eine zweite Karriere

Bei den Jubiläumsfestspielen in Salzburg gibt Tobias Moretti den Jedermann. Doch einer der renommiertesten Schauspieler Österreichs ist auch ein veritabler Motorsportler, der auf zwei Rädern afrikanischen Wüstenboden bezwungen und auf vier Rädern im Porsche Supercup seinen Mann gestanden hat.

Matthias Walkner konnte die Dakar Rally bereits mit dem Motorrad gewinnen. Irgendwann möchte er es auch auf vier Rädern wissen. Und Anna Veith ist mit Olympiagold und grossen Kristallkugeln dekoriert. Auch sie bewegt mit grosser Leidenschaft motorisierte Gefährte am Limit. Ein Spurwechsel nach oder neben einer grossen Karriere – viele Ausnahmekönner träumen davon. Luc Alphand ist er gelungen: 1997 gewann der französische Skistar den Gesamtweltcup. Neun Jahre später siegte er bei der Dakar in einem Mitsubishi.

Moderation

Birgit Nössing

Themen

MotoGP: Erster KTM-Sieg in der Königsklasse

Talk: Zweite Karriere im Motorsport

Gäste

Brad Binder (Brünn-Sieger Red Bull KTM Factory Racing)

Pit Beirer (Motorsport-Direktor von KTM)

Tobias Moretti (Schauspieler, Teilnehmer am Africa Race 2013)

Luc Alphand (Gesamtweltcupsieger 1996/97, Sieger Dakar Rally 2006)

Anna Veith (Olympiasiegerin Super-G 2014)

Matthias Walkner (Sieger Dakar Rally 2018 Motorradwertung)

Patrick Friesacher (11 Formel-1-Starts)

Christian Klien (49 Formel-1-Starts)