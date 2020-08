Zeitplan für den ersten von zwei Spielberg-GP 2020

Die MotoGP-Stars gastieren am kommenden Wochenende im Rahmen des «my World Motorrad Grand Prix von Österreich» auf dem Red Bull Ring von Spielberg. Ausgangslage und Zeitplan für den ersten Teil des Doppel-Events.

Nach dem Brünn-GP geht es in der Motorrad-WM mit gleich zwei Grand Prix in Österreich Schlag auf Schlag: Zum fünften Mal messen sich die Zweirad-Stars am kommenden Wochenende auf dem 4,3 km langen Red Bull Ring von Spielberg mit seinen drei Links- und sieben Rechtskurven. Die längste Gerade ist 626 m lang.

Seit die MotoGP-WM 2016 nach Österreich zurückkehrte, trugen sich mit Andrea Iannone, Andrea Dovizioso und Jorge Lorenzo ausschließlich Ducati-Piloten in die Siegerlisten ein. Im Vorjahr besiegte «Dovi» den späteren Weltmeister Marc Márquez erst in der letzten Kurve, 2020 sind die Vorzeichen ganz anders: Der Repsol-Honda-Star fällt nach seinem Oberarm-Bruch und in der Folge zwei Operationen weiter aus und wird vom Bayer Stefan Bradl ersetzt. Der Ducati-Werksfahrer ist spätestens nach dem schlechtesten Qualifying-Ergebnis seiner MotoGP-Karriere und dem mageren elften Platz im Brünn-GP ins Grübel gekommen.

Voller Euphorie geht dagegen KTM in den ersten von zwei Heim-GP auf dem Red Bull Ring, nachdem in Tschechien ausgerechnet Rookie Brad Binder mit dem ersten MotoGP-Sieg für den österreichischen Hersteller Geschichte geschrieben hat. Auf Wiedergutmachung aus ist dagegen WM-Leader Fabio Quartararo (Petronas Yamaha), der nach zwei Siegen zum Auftakt am Sonntag nur als Siebter die Ziellinie kreuzte. Sein Vorsprung in der WM-Tabelle wuchs nach drei Rennen aber trotzdem auf 17 Zähler an, weil sein zukünftiger Teamkollege Maverick Viñales in Brünn gar nur 14. wurde.

In der Moto2-Klasse gab es dagegen einen Führungswechsel in der WM-Tabelle: Kalex-Pilot Enea Bastianini (Italtrans) löste nach seinem zweiten Sieg in Folge Ajo-Fahrer Tetsuta Nagashima an der Spitze ab. Auch Luca Marini (Sky Racing VR46) liegt nun vor dem Japaner, der Rossi-Bruder weist nach vier Grand Prix gleichzeitig aber schon 15 Punkte Rückstand auf seinen Landsmann auf. Marcel Schrötter und Tom Lüthi aus dem Intact GP Team sind nach einem enttäuschenden Tschechien-GP auf die Ränge 15 und 16 der Gesamtwertung abgerutscht.

KTM-Pilot Albert Arenas (Aspar Team) konnte sich dank Platz 2 in Brünn trotz der Schmerzen am verstauchten Knöchel als WM-Führender in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM behaupten. Der 23-jährige Spanier liegt vor dem «my World Motorrad Grand Prix von Österreich» 18 Punkte vor Ai Ogura und deren 19 vor John McPhee.

Übrigens: Auch die Nachwuchsfahrer aus dem Red Bull MotoGP Rookies Cup starten in Spielberg mit zwei Rennen (jeweils Samstag und Sonntag) endlich in ihre Saison 2020.

Der Zeitplan für den Österreich-GP 2020:

Freitag, 14. August

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16.05 – 16:35 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP2

17.35 – 18.00 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup Qualifying



Samstag, 15. August

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2

16.30 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 1 (17 Runden)



Sonntag, 16. August

08.40 – 09.00 Uhr: Moto3, Warm Up

09.10 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm Up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm Up



11.00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (28 Runden)

15.30 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 2 (17 Runden)