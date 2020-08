Spielberg, FP2: Jack Miller nach dem Regen vorne

Jack Miller war bei gemischten Bedingungen am Schnellsten

Die Tagesbestzeit von Pol Espargaró (Red Bull KTM) war im zweiten freien Training der MotoGP-Klasse auf dem Red Bull Ring nie in Gefahr: Auf teils nasser Strecke passierte lange nichts, am Ende lag Jack Miller vorne.

Während des zweiten freien Trainings der Moto3-Klasse fielen in Spielberg die ersten Tropfen von Himmel, gegen Ende der Session setzte der Regen dann vor allem um Kurve 3 stärker ein. Als die Ampel um 14.10 Uhr für das 45-minütige FP2 der MotoGP-Stars auf grün schaltete, herrschte zunächst wenig Betrieb auf der Strecke. Einzig Joan Mir und Miguel Oliveira entschieden sich, die Streckenbedingungen auf Regenreifen unter die Lupe zu nehmen: Drei Kurven waren nass, während der Rest des 4,3 km langen Red Bull Rings trocken war.

Fünf Minuten später ging auf Rookie Alex Márquez für zwei Runden auf die Strecke, danach warteten alle ab. Nach zehn Minuten stand so nur eine Zeit auf dem Monitor: Eine 1:39,484 min von Oliveira, die natürlich keine Relevanz im Hinblick auf die kombinierte Zeitenliste hatte.



Zum Vergleich: Im trockenen FP1 fuhr Red Bull-KTM-Star Pol Espargaró in 1:24,193 min Bestzeit.

«Im Start-Ziel-Bereich ist alles trocken, aber hinten oben am Berg ist es doch ziemlich nass. Deshalb macht es gerade keinen Sinn, irgendetwas zu probieren», erklärte Stefan Bradl die Situation gegenüber seiner ServusTV-Kollegin Eve Scheer.

Als noch 25 Minuten auf der Uhr standen, wagte sich auch Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró auf die Strecke. Nach drei Runden stand bei ihm eine 1:40.346 min zu Buche.

13 Minuten vor Schluss probierte es auch Johann Zarco, er war in 1:34,271 min nun schon deutlich schneller. Takaaki Nakagami, Bradley Smith und Oliveira gingen ebenfalls auf die Strecke – alle noch auf Regenreifen.

Pramac-Ducati-Pilot Jack Miller ließ dann sieben Minuten vor Schluss die Slick-Reifen aufziehen. Auch Maverick Viñales, Valentino Rossi, Franco Morbidelli und Co. zogen nach.

Miller setzte in 1:30,838 min drei Minuten vor Schluss eine neue Richtzeit, in den nächsten drei Umläufen verbesserte er sich jeweils deutlich und stand am Ende mit einer 1:26,475 min auf Platz 1 – 0,753 Sekunden vor Iker Lecuona und 0,946 Sekunden vor dessen Tech3-Kollegen Oliveira.

Márquez-Ersatz Bradl fand sich am Nachmittag auf Platz 10 wieder, die kombinierte Zeitenliste des Freitags entsprach aber den FP1-Zeiten.

Ergebnis Spielberg, MotoGP, FP2, 14. August

1. Miller, Ducati, 1:26,475 min

2. Lecona, KTM, + 0,753 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,946

4. Rins, Suzuki, + 0,983

5. Zarco, Ducati, + 1,150

6. Mir, Suzuki, + 1,318

7. Alex Márquez, Honda, + 1,364

8. Viñales, Yamaha, + 1,466

9. Rossi, Yamaha, + 1,492

10. Bradl, Honda, + 1,537

11. Pirro, Ducati, + 1,969

12. Quartararo, Yamaha, + 2,789

13. Morbidelli, Yamaha, + 3,122

14. Petrucci, Ducati, + 3,194

15. Crutchlow, Honda, + 3,509

16. Nakagami, Honda, + 4,229

17. Rabat, Ducati, + 5,466

Ergebnis Spielberg, MotoGP, kombinierte Zeitenliste, 14. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:24,193 min

2. Dovizioso, Ducati, + 0,044 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,185

4. Rins, Suzuki, + 0,380

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,395

6. Zarco, Ducati, + 0,462

7. Oliveira, KTM, + 0,525

8. Miller, Ducati, + 0,531

9. Mir, Suzuki, + 0,550

10. Quartararo, Yamaha, + 0,560

11. Viñales, Yamaha, + 0,586

12. Petrucci, Ducati, + 0,644

13. Rossi, Yamaha, + 0,686

14. Crutchlow, Honda, + 0,751

15. Lecuona, KTM, + 0,798

16. Binder, KTM, + 0,812

17. Pirro, Ducati, + 0,959

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,972

19. Alex Márquez, Honda, + 1,056

20. Smith, Aprilia, + 1,104

21. Bradl, Honda, +1,178

22. Rabat, Ducati, + 1,536

Ergebnis Spielberg, Moto3, kombinierte Zeitenliste, 14. August

1. Arbolino, Honda, 1:36,550 min

2. McPhee, Honda, + 0,291 sec

3. Masia, Honda, + 0,366

4. Vietti, KTM, + 0,489

5. Antonelli, Honda, + 0,507

6. Fernandez, KTM, + 0,516

7. Toba, KTM, + 0,517

8. Rodrigo, Honda, + 0,529

9. Migno, KTM, + 0,557

10. Arenas, KTM, + 0,579



Ferner:

26. Baltus, KTM, + 1,832

27. Dupasquier, KTM, + 1,846

29. Kofler, KTM, + 2,044