Rossi und Viñales: Schwieriger Start in Spielberg

Noch läuft es für Valentino Rossi in Österreich nicht nach Wunsch

Mit den Plätze 11 und 13 im ersten freien MotoGP-Training auf dem Red Bull Ring waren die Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales und Valentino Rossi alles andere als zufrieden.

Die Zeiten im ersten freien Training auf dem Red Bull Ring von Spielberg lagen einmal mehr eng beieinander: 18 Fahrer klassierten sich innerhalb einer Sekunde und mit KTM, Ducati, Honda, Suzuki und Yamaha lagen fünf verschiedene Hersteller auf den ersten fünf Plätzen. Die Yamaha-Werksfahrer schafften den Sprung in die Top-10 dabei nicht.

«Es ist schwierig, weil wir nicht dazu in der Lage waren, heute Vormittag in den Top-10 zu sein», seufzte Valentino Rossi nach dem 13. Rang. «Wie immer gibt es viele Fahrer auf unterschiedlichen Motorrädern, die sehr stark sind. Wir sind nah dran, wir sind nicht weit weg, aber wir müssen arbeiten, um gewisse Aspekte zu verbessern. Mal schauen, hoffentlich haben wir am Nachmittag eine weitere Session im Trockenen.»

Maverick Viñales landete als Elfter zwei Plätze vor seinem Teamkollegen. Die Begeisterung hielt sich beim Spanier anschließend in Grenzen: «Das Feeling ist ziemlich ähnlich zu dem in Brünn, wir haben dieselben Probleme», bedauerte er.

«Es war aber erst das FP1», fuhr der WM-Zweite fort. «Jetzt liegt es in unserer Hand, uns zu verbessern. Ich werde mein Bestes geben, um Daten zu sammeln, dann werden wir sehen. Auf der Strecke fühlte ich mich aber schon stark. Ich habe das Gefühl, dass mein Fahrstil passt, das ist das Wichtigste. Wenn wir das richtige Set-up finden, glaube ich, dass wir an der Spitze kämpfen werden.»

Ergebnis Spielberg, MotoGP FP1, 14. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:24,193 min

2. Dovizioso, Ducati, + 0,044

3. Nakagami, Honda, + 0,185

4. Rins, Suzuki, + 0,380

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,395

6. Zarco, Honda, + 0,462

7. Oliveira, KTM, + 0,525

8. Miller, Ducati, + 0,531

9. Mir, Suzuki, + 0,550

10. Quartararo, Yamaha, + 0,420

11. Viñales, Yamaha, + 0,586

12. Petrucci, Ducati, + 0,644

13. Rossi, Yamaha, + 0,673

14. Crutchlow, Honda, + 0,751

15. Lecuona, KTM, + 0,798

16. Binder, KTM, + 0,812

17. Pirro, Ducati, + 0,959

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,972

19. Alex Márquez, Honda, + 1,056

20. Smith, Aprilia, + 1,104

21. Bradl, Honda, +1,178

22. Rabat, Ducati, + 1,536