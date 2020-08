Spielberg, Warm-up: Suzuki setzte Ausrufezeichen

Fünf Hersteller auf den ersten fünf Plätzen, das Ergebnis des MotoGP-Warm-up am Red Bull Ring zeigte einmal mehr, wie unvorhersehbar die Saison 2020 ist. Suzuki-Pilot Joan Mir landete knapp vor Pol Espargaró (KTM).

Im Qualifying der MotoGP-Klasse setzte sich am Samstag auf dem Red Bull Ring überraschend Maverick Viñales aus dem Yamaha-Werksteam durch und fuhr zur Pole-Position. Obwohl die Yamaha auf dem Papier nicht das beste Paket auf der Highspeed-Piste von Spielberg darstellt, besiegte er Ducati und KTM. Die Leistungsdichte der Königsklasse beeindruckte: Valentino Rossi verlor auf seinen Teamkollegen 0,545 Sekunden, startet aber nur von Platz 12.

Das MotoGP-Warm-up am Sonntagmorgen fand bei strahlendem Sonnenschein auf der 4,318 km langen Piste statt. Weil die Wettervorhersage für den Nachmittag den ein oder anderen Regenschauer bereithält, nutzten die meisten Fahrer die ersten Minuten für einen Motorradwechsel in der Boxengasse, um sich auf ein mögliches «Flag to Flag»-Szenario vorzubereiten.

Pole-Setter Maverick Viñales setzte sich in der Anfangsphase der 20-minütigen Session mit einer Rundenzeit von 1:24,613 min an die Spitze. Kurz darauf musste Red Bull KTM-Pilot Pol Espargaró einen wilden Ausritt in Kurve 4 hinnehmen, der Spanier fand aber schnell wieder in den Rhythmus und übernahm nach acht Minuten die Führung.

Zur Halbzeit führte Pol Espargaró vor Viñales und Ducati-Pilot Andrea Dovizioso, Rossi war Zehnter, der deutsche Stefan Bradl belegte Platz 21 mit einem Rückstand von 1,4 Sekunden auf den KTM-Spitzenreiter. Alex Rins war noch nicht auf der Strecke unterwegs, der Suzuki-Pilot verweilte in seiner Box. Teamkollege Joan Mir setzte nach knapp 13 Minuten eine neue Bestmarke. Der Spanier stellte seine Suzuki mit einer Zeit von 1:24,365 min auf Position 1.

Am Ende setzte blieb Mir an der Spitze, Pol Espargaró trieb seine KTM letztlich noch auf den zweiten Platz, nur 0,002 Sekunden hinter dem Suzuki-Piloten. Dritter wurde Viñales, der Takaaki Nakagami auf den vierten Platz verwies. Johann Zarco wurde bester Ducati-Fahrer auf Rang 5 und somit waren fünf Hersteller in den Top-5 zu finden. Dovizioso wurde 6., Fabio Quartararo landete auf Platz 7. Rossi belegte den zwölften Platz, Stefan Bradl wurde 22.

MotoGP, Warm-up, Spielberg:

1.Mir, Suzuki, 1:24,365 min

2. Pol Espargaró, KTM, + 0,002 sec

3. Viñales, Yamaha, + 0,028

4. Nakagami, Honda, + 0,200

5. Zarco, Ducati, + 0,232

6. Dovizioso, Ducati, + 0,239

7. Quartararo, Yamaha, + 0,246

8. Miller, Ducati, + 0,268

9. Rins, Suzuki, + 0,321

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,428

11. Petrucci, Ducati, + 0,463

12. Rossi, Yamaha, + 0,506

13. Smith, Aprilia, + 0,534

14. Alex Márquez, Honda, + 0,593

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,666

16. Binder, KTM, + 0,676

17. Pirro, Ducati, + 0,738

18. Rabat, Ducati, + 0,755

19. Crutchlow, Honda, + 0,902

20. Lecuona, KTM, + 0,927

21. Oliveira, KTM, + 0,945

22. Bradl, Honda, + 1,243

MotoGP, Q2, Spielberg:

1. Viñales, Yamaha, 1:23,450 min

2. Miller, Ducati, 1:23,518 min, + 0,068 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:23,537, + 0,087

4. Dovizioso, Ducati, 1:23,606, + 0,156

5. Pol Espargaró, KTM, 1:23,612, + 0,162

6. Mir, Suzuki, 1:23,673, + 0,223

7. Morbidelli, Yamaha, 1:23,719, + 0,269

8. Rins, Suzuki, 1;23,731, + 0,281

9. Zarco, Ducati, 1:23,828, + 0,378

10. Nakagami, Honda, 1:23,872, + 0,422

11. Oliveira, KTM; 1:23,939, + 0,489

12. Rossi, Yamaha, 1:23,995, + 0,545

Die weitere Startaufstellung:

13. Petrucci, Ducati

14. Aleix Espargaró, Aprilia

15. Crutchlow, Honda

16. Lecuona, KTM

17. Binder, KTM

18. Alex Márquez, Honda

19. Bradl, Honda

20. Smith, Aprilia

21. Rabat, Ducati

22. Pirro, Ducati