Fabio Quartararo (3./Yamaha): «Haben kein Problem»

WM-Leader Fabio Quartararo fuhr mit seiner Yamaha M1 am Samstag beim Qualifying der MotoGP-Klasse auf dem Red Bull Ring auf den dritten Startplatz. Auf Pole-Setter Maverick Vinales verlor er nur 0,087 Sekunden.

Das Petronas Yamaha-Team führt aktuell die Teamwertung der MotoGP-WM an, Fabio Quartararo hat 17 Punkte Vorsprung auf Yamaha-Werksfahrer Maverick Vinales in der Gesamtwertung. Vor dem Highspeed-Rennen in Spielberg galt Yamaha als Underdog, denn die Motorleistung der Bikes aus Japan, kommt nicht an die Power der Ducati oder der KTM ran. Doch im Qualifying landeten zwei Yamahas in der ersten Startreihe.

Quartararo, der im letzten Jahr auf Platz 3 auf dem Red Bull Ring ankam, sieht sich für das Rennen über 28 Runden gut gerüstet. «Am Freitag habe ich mich nicht wohlgefühlt und das Gefühl zum Bike war schlecht. Normalerweise sind wir auf eine schnelle Runde immer schnell, aber selbst das hatte nicht funktioniert. Für FP4 haben wir große Veränderungen am Motorrad vorgenommen und es war besser. Wir haben zwei Runs mit gebrauchten Reifen durchgezogen und das Gefühl war gut. Nach dem schwierigen Freitag war es unser Ziel in Q2 in den ersten beiden Startreihen zu landen, am Ende sind wir auf Platz 3 und ich bin sehr happy darüber», sagte der 21-Jährige.

Die Frage, ob seine M1 mit weniger Motordrehzahl in Spielberg unterwegs ist, verneinte der Franzose gekonnt: «Wir haben genauso viel Leistung wie in Jerez und in Brünn, wir haben kein Problem.»

Yamaha entwickelte für diese Saison eine Vorrichtung, um den Schwerpunkt des Motorrads während der Fahrt zu verändern. Quartararo setzte es am Spielberg-Wochenende erstmals ein. «Es ist keine einfache Angelegenheit», stöhnte der Franzose. «Wir hatten es erstmals beim Katar-Test, aber ich durfte es nur beim Trainingsstart nutzen. Wir wissen noch nicht, ob es wirklich funktioniert, denn es ist sehr kompliziert. Es kann kleine Vorteile bringen, aber auch Probleme mit sich bringen. In Jerez und Brünn habe ich es nicht genutzt, in Spielberg habe ich es erstmals eingesetzt und wir müssen jetzt analysieren, ob es uns hilft.»

«Während des Rennens, wird es schwierig diese Vorrichtung einzusetzen, in der Qualifikation habe ich es versucht und ich merkte, dass sich das Motorrad etwas absenkt. Wenn sich die Maschine mehr bewegte und ich das Device einsetzte, war die Gefahr eines Wheelies aber gleich viel höher. Wir müssen mehr Erfahrung sammeln», sagte Quartararo am Samstagnachmittag.

MotoGP, Q2, Spielberg, 15. August:

1. Viñales, Yamaha, 1:23,450 min

2. Miller, Ducati, 1:23,518 min, + 0,068 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:23,537, + 0,087

4. Dovizioso, Ducati, 1:23,606, + 0,156

5. Pol Espargaró, KTM, 1:23,612, + 0,162

6. Mir, Suzuki, 1:23,673, + 0,223

7. Morbidelli, Yamaha, 1:23,719, + 0,269

8. Rins, Suzuki, 1;23,731, + 0,281

9. Zarco, Ducati, 1:23,828, + 0,378

10. Nakagami, Honda, 1:23,872, + 0,422

11. Oliveira, KTM; 1:23,939, + 0,489

12. Rossi, Yamaha, 1:23,995, + 0,545

Die weitere Startaufstellung:

13. Petrucci, Ducati

14. Aleix Espargaró, Aprilia

15. Crutchlow, Honda

16. Lecuona, KTM

17. Binder, KTM

18. Alex Márquez, Honda

19. Bradl, Honda

20. Smith, Aprilia

21. Rabat, Ducati

22. Pirro, Ducati