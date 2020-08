Maverick Viñales (Yamaha/1.): «Ich will aufs Podest»

Nach dem Fiasko von Brünn (Platzt 14 im Rennen) und dem tristen elften Platz von Freitag in Spielberg ist Maverick Viñales jetzt wieder guter Dinge. Er starte von der Pole-Position!

Maverick Vinales startet im MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring in Österreich von der Pole Position aus. Und das, obwohl er vor ein er Wiche im rennen in Brpnn nur auf Platz 14 gelandet war und sich auch am Tag vor dem Qualifiying gar nicht wohl gefühlt hatte auf der Rennstrecke in Spielberg.

«Ich bin extrem glücklich», freute sich der Yamaha-Werkspilot nach dem Q2. «Heute lief alles super, auch die Reifen funktionierten perfekt. In Brünn hatten wir damit ja einige Probleme, aber heute hat die Maschine einwandfrei funktioniert.»

Im Training gestern habe ich einige Fehler gemacht auf der Strecke und bin keine einzige gute Runde gefahren. Heute Morgen habe ich versucht, mich zu konzentrieren und eine Linie zu finden, wobei ich viele Runden im Nassen gefahren bin. Dann habe ich zu den Trockenreifen gewechselt und das Gefühl damit war von Anfang an grossartig. Meine Rundenzeiten heute Morgen waren ziemlich beeindruckend, besonders, weil die Strecke noch ein wenig nass war. Am Nachmittag lief dann von der ersten Runde an alles wie am Schnürchen. Ich glaube, dass wir das Beste aus dem Motorrad herausgeholt haben.»

In Jerez hatte die Yamaha Probleme mit dem Motor. Drei gingen an den zwei Wochen enden kaputt. Von Standfestigkeitsproblemen blieb Viñales in Österreich verschont: «Ich glaube, in Jerez hat die Hitze dem Motor geschadet.»

Es ist aber inzwischen ein offenes Geheimnis: Schadhafte Ventile haben die Motorschäden bei Rossi, Viñales und Morbidelli verursacht.

Auf das neue «Hole Shot Device», das den Fahrern in dieser Saison zur Verfügung steht, verzichtet Maverick in Spielberg. «Ich glaube nicht, dass es schon rennbereit ist. In Jerez habe ich es oft benutzt, aber ich hatte Probelem damit beim Bremsen. Ich glaube, wir müssen bis zum Misano-Test warten, um mehr Runden damit zu fahren. Beim Start hilft es aber extrem. Da wurde wirklich super Arbeit geleistet.»

Eine Voraussage für das MotoGP-Rennen am Sonntag zu machen, fällt dem Spanier schwer: «Ich starte als Erster und will von Anfang an pushen. Allerdings ist der Grip auf der Strecke nach dem Moto2-Rennen immer anders. Ich werde auf jeden Fall versuchen, gute Rundenzeiten zu fahren und auf dem Podest zu landen.»

MotoGP, Q2, Spielberg, 15. August:

1. Viñales, Yamaha, 1:23,450 min

2. Miller, Ducati, 1:23,518 min, + 0,068 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:23,537, + 0,087

4. Dovizioso, Ducati, 1:23,606, + 0,156

5. Pol Espargaró, KTM, 1:23,612, + 0,162

6. Mir, Suzuki, 1:23,673, + 0,223

7. Morbidelli, Yamaha, 1:23,719, + 0,269

8. Rins, Suzuki, 1;23,731, + 0,281

9. Zarco, Ducati, 1:23,828, + 0,378

10. Nakagami, Honda, 1:23,872, + 0,422

11. Oliveira, KTM; 1:23,939, + 0,489

12. Rossi, Yamaha, 1:23,995, + 0,545



Die weitere Startaufstellung:

13. Petrucci, Ducati, 1:23,915

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:24,151

15. Crutchlow, Honda, 1:24,228

16. Lecuona, KTM, 1:24,405

17. Binder, KTM, 1:24,485

18. Alex Márquez, Honda, 1:24,490

19. Bradl, Honda, 1:24,662

20. Smith, Aprilia, 1:24,831

21. Rabat, Ducati, 1:25,287

22. Pirro, Ducati, 1:25,431