Takaaki Nakagami (Honda/6.): «Eine große Explosion»

LCR Honda-Fahrer Takaaki Nakagami fuhr beim MotoGP-Rennen in Spielberg auf den sechsten Rang. Nach dem Horrorunfall von Zarco und Morbidelli macht sich der Japaner ernste Sorgen über die Sicherheit des Red Bull Rings.

«Anschließend habe ich nur auf die roten Flaggen gewartet, es war die völlig richtige Entscheidung das Rennen abzubrechen», sagte Takaaki Nakagami nach dem brutalen Zwischenfall im MotoGP-Rennen von Spielberg, als Johann Zarco und Franco Morbidelli kollidierten und beide Motorräder über die Strecke schossen. Der Honda-Pilot profitierte anschließend vom Neustart und sicherte den sechsten Rang für sein Team und Honda.

«Ich war zu weit von Zarco und Morbidelli entfernt und ich habe den Zwischenfall nicht gesehen. Als ich die gelben Flaggen bemerkt habe, wusste ich, dass etwas Großes passiert war, es sah aus wie eine große Explosion», erklärte der Japaner nach dem Rennen am Sonntag. «Das Team machte mir sehr viel Mut vor dem zweiten Rennen, aber als ich den Unfall im TV sah, war das schon heftig. Glücklicherweise bin ich psychisch sehr stark und ich konnte das Rennen konzentriert starten.»

Nakagami kletterte in der MotoGP-Gesamtwertung auf Platz 6 und ist bester Honda-Fahrer. Im Rennen hatte er aber einen kuriosen Moment. «Der zweite Anlauf war nicht so schlecht, ich fühlte mich sehr stark auf der Bremse und der Grip auf der Strecke war gut», berichtete er und fügte an: «In Kurve 3 hatte ich später ein Problem, als ich hinter Binder fuhr. Ich musste weitgehen und konnte nicht angreifen, doch es war nur an dieser Stelle. Wir haben die Daten noch nicht angesehen, aber das Team sagte, dass wahrscheinlich die Bremsen überhitzt haben. Plötzlich hatte die Bremse nur die Hälfte der Performance.»

«Ich wollte Valentino am Ende noch überholen, aber ich war chancenlos, denn ich verlor in Sektor 2 zu viel Zeit, ganz besonders zwischen Kurve 3 und 4. Wir müssen am Mapping, an der Kraftübertragung und an der Traktionskontrolle arbeiten, um das Problem bis zum nächsten Wochenende zu beheben, dann können wir um das Podium kämpfen. Ich hoffe Franco und Johann geht es gut, für uns war es Glück, dass wir einen zweiten Versuch bekamen, denn im ersten Rennen lief es nicht gut für uns.»

Bereits vor dem Wochenende äußerten einige Beteiligte Bedenken über die Sicherheit der 4,318 km langen Ber-und-Tal-Bahn in der Steiermark. Wie steht der Honda-Fahrer dazu? «Solch ein Crash passierte zum ersten Mal hier. Am Freitag betonten viele Fahrer, dass die Sicherheit auf dieser Strecke nicht hoch genug sei. Man muss in der MotoGP Kurve 3 in Schräglage bei über 300 km/h anbremsen, ähnlich wie in Kurve 1 in Le Mans», sagte der 28-Jährige.

«Der Unfall passierte nun im Zweikampf bei einer Berührung, das ist etwas anders zu sehen, aber wenn man dort Stürzt werden die Bikes zu Geschossen. Valentino hatte so viel Glück, dass er nicht getroffen wurde. Alle hatten diesmal alle Glück, ich hoffe in Zukunft ist das ähnlich. Wir müssen über die Sicherheit der Strecke sprechen, sie hat gefährliche Stellen.»

Ergebnisse MotoGP Spielberg, 16. August:

1. Andrea Dovizioso, Ducati

2. Joan Mir, Suzuki, +1,377 sec

3. Jack Miller, Ducati, +1,549

4. Brad Binder, KTM, +5,526

5. Valentino Rossi, Yamaha, +5,837

6. Takaaki Nakagami, Honda, +6,403

7. Danilo Petrucci, Ducati, +12,498

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +12,534

9. Iker Lecuona, KTM, +14,117

10. Maverick Vinales, Yamaha, +15,276

11. Aleix Espargaro, Aprilia, +17,772

12. Michele Pirro, Ducati, +23,271

13. Bradley Smith, Aprilia, +24,868

14. Alex Marquez, Honda, +24,943

15. Cal Crutchlow, Honda, +27,435

16. Tito Rabat, Ducati, +28,502

17. Stefan Bradl, Honda, +28,609

WM-Stand nach 4 von 14 Rennen: 1. Quartararo, 67 Punkte. 2. Dovizioso 56. 3. Viñales 48. 4. Binder 41. 5. Rossi 38. 6. Nakagami 37. 7. Miller 36. 8. Morbidelli 31. 9. Mir 31. 10. Zarco 28. 11. Petrucci 20. 12. Rins 19. 13. Pol Espargaró 19. 14. Oliveira 18. 13. Alex Márquez 15. 16. Aleix Espargaró 11. 17. Bagnaia 9. 18. Smith 8. 19. Lecuona 7. 20. 17. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.



Konstrukteurs-WM nach 4 von 14 Rennen: 1. Yamaha 81. 2. Ducati 67. 3. KTM 57. 4. Suzuki 44. 5. Honda 37. 6. Aprilia 16.