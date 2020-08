Rossi & Viñales: Auf einer Runde Verbesserungsbedarf

Yamaha-Star Valentino Rossi unterlief im entscheidenden Moment des FP3 zum Steiermark-GP ein Fehler. Sein Teamkollege Maverick Viñales ist nach dem direkten Aufstieg ins Q2 zuversichtlich.

Valentino Rossi verpasste wie schon am Freitag auch im FP3 am Samstagmorgen den Sprung in die Top-10. «Heute Vormittag war es zu Beginn nicht schlecht, weil ich eine gute Pace habe. Wir haben etwas am Motorrad verändert», schickte der 41-jährige Italiener voraus. «Aber am Ende war es schade, weil ich in meiner letzten Runde zwar schnell war, aber in Kurve 9 einen Fehler gemacht habe und deshalb ins Q1 muss», erklärte er seinen 15. Platz.

Während der neunfache Weltmeister also schon ab 14.10 Uhr um die letzten zwei Tickets für das Q2 kämpfen muss, greift sein Yamaha-Teamkollege Maverick Viñales erst in der entscheidenden zweiten Quali-Session (14.35 Uhr) ein. Zuvor steht um 13.30 Uhr für beide noch das vierte freie Training an, das keine Bedeutung für die kombinierte Zeitenliste hat, aber wichtige Indikationen für den morgigen Steiermark-GP liefern kann.

«Das Feeling ist wirklich gut», unterstrich Viñales nach Platz 5. «Ich bin happy, weil ich recht stark war mit dem Renn-Set-up. Ich war auf den Spitzenplätzen des Klassements, das ist das Wichtigste. Für den Nachmittag müssen wir aber unsere Pace auf einer Runde etwas verbessern. Da habe ich noch nicht das Gefühl, dass wir in einer perfekten Verfassung sind. In der nächsten Trainings-Session werde ich versuchen, smoother auf der Strecke zu sein, und zu verstehen, wie ich am besten fahre, vor allem im dritten Sektor. Dort verliere ich einige Zehntel und das müssen wir verbessern. Wir werden unser Bestes geben und ganz klar versuchen, in die erste Startreihe zu kommen. Ich werde versuchen, im Qualifying hart zu pushen», versprach der Pole-Setter der Vorwoche.

Ergebnisse MotoGP FP1+FP2+FP3, Spielberg, 22. August

1. Mir, Suzuki, 1:23,456 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,151 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,154

4. Dovizioso, Ducati, 0,154

5. Viñales, Yamaha, + 0,161

6. Pol Espargaró, KTM, + 0,182

7. Oliveira, KTM, + 0,269

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,271

9. Rins, Suzuki, + 0,298

10. Jack Miller, Ducati, + 0,339

11. Brad Binder, KTM, + 0,342

12. Zarco, Ducati, + 0,423

13. Petrucci, Ducati, + 0,425

14. Lecuona, KTM, + 0,433

15. Valentino Rossi, Yamaha, +0,494

16. Crutchlow, Honda, + 0,670

17. Smith, Aprilia, + 0,680

18. Pirro, Ducati, + 0,840

19. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,910

20. Alex Márquez, Honda, + 1,007

21. Bradl, Honda, + 1,161

22. Rabat, Ducati, + 1,350