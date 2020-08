Valentino Rossi (Yamaha/13.): «Das war ein Fehler»

Yamaha-Star Valentino Rossi verpasste am Freitag auf dem Red Bull Ring die Top-10, hatte aber eine Erklärung dafür. Außerdem äußerte er sich zur Aggressivität in der Motorrad-WM und der Zukunft von Pecco Bagnaia.

«Wir haben etwas ausprobiert, um uns im Vergleich zur Vorwoche zu verbessern, vor allem in der Bremsphase und dem Kurvenausgang. Leider haben wir aber nicht wirklich etwas gefunden», berichtete Valentino Rossi am Freitag in Spielberg. «Morgen werden wir weiter am Motorrad arbeiten, weil wir den Rückstand auf die Spitze verkürzen wollen. Meine Pace ist aber nicht so schlecht. Es gibt aber vier oder fünf Fahrer, die schneller sind als wir, und dann viele Fahrer, die eine sehr ähnliche Pace haben.»

Auch wenn sich «Vale» im FP2 in letztere Minute noch auf den neunten Rang schob, reichte es in der kombinierten Zeitenliste nur für den 13. Platz. «Ich bin nicht in den Top-10, weil wir versucht haben, uns einen Reifen für morgen aufzusparen und deshalb nur am Nachmittag eine Zeitattacke versucht haben. Die Strategie hätte gut sein können, aber wir hätten die Zeittattacke am Vormittag starten sollen, denn am Nachmittag war es sehr heiß und bei 50 Grad Asphalttemperatur war es für uns schwierig, uns zu verbessern. Das war ein Fehler», gestand der Yamaha-Werksfahrer. «Ich glaube aber, dass wie immer das FP3 entscheidend sein wird. Jeder wird das Maximum versuchen, um in den Top-10 zu bleiben. Das wir also sehr wichtig.»

Am Freitagvormittag teilte die FIM mit, dass Johann Zarco wegen des Vorfalls im Österreich-GP am Sonntag aus der Boxengasse losfahren muss. Ist der 41-jährige Italiener mit der Strafe einverstanden? «Das Stewards Panel entscheidet über die Strafe», hielt er sich zurück. «Wenn man aus der Pit-Lane starten muss, verliert man im Rennen viel, sie haben also etwas unternommen.»

Zur Sicherheitsdebatte in der MotoGP-WM äußerte der neunfache Weltmeister: «Ich glaube, dass das Level und die Aggressivität schon von den kleineren Klassen an gestiegen ist. Bereits in der Moto3 sind die jungen Fahrer sehr aggressiv, dann geht es in der Moto2 weiter und wenn man in die MotoGP komm, sind alle sehr aggressiv. Das ist normal, weil jeder das Maximum gibt, um an der Spitze zu sein. Aber aus meiner Sicht müssen wir manchmal klarere Regeln haben, dass man zum Beispiel in der Bremsphase nicht die Linie schneiden kann. Es sollte klarer sein – und auch strenger gehandhabt werden, wie in der Formel 1. Das ist für mich der einzige Weg, um diese Eskalation zu vermeiden, die gefährlich ist.»

Paolo Ciabatti ließ heute in einem Interview außerdem durchklingen, dass Francesco «Pecco» Bagnaia zwei weitere Jahre bei Ducati bleiben wird, in welchem Team stehe aber noch nicht fest. Was würde Mentor Rossi seinem Schützling raten? «Ich glaube, dass sie wirklich kurz vor einer Einigung stehen. Ich hoffe für Pecco, dass es das Werksteam wird. Das würde ich ihm auch raten. Bei Pramac sind sicher alle sehr fähig, aber auf dem Papier hat das Werksteam noch einmal etwas mehr. Ich hoffe, dass wir Pecco im nächsten Jahr in Rot sehen, das wäre für ihn wirklich eine große Chance.»

Ergebnis FP1 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Miller, Ducati, 1:23,859 min

2. Dovizioso, Ducati, + 0,004 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,039

4. Nakagami, Honda, + 0,091

5. Mir, Suzuki, + 0,102

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,339

7. Binder, KTM, + 0,392

8. Lecuona, KTM, + 0,442

9. Viñales, Yamaha, + 0,465

10. Quartararo, Yamaha, + 0,522

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,538

12. Pirro, Ducati, + 0,649

13. Petrucci, Ducati, + 0,658

14. Smith, Aprilia, + 0,764

15. Rins, Suzuki, + 0,769

16. Alex Márquez, Honda, + 0,831

17. Rossi, Yamaha, + 0,840

18. Crutchlow, Honda, + 0,905

19. Rabat, Ducati, + 0,947

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,949

21. Bradl, Honda, +1,055

Ergebnis FP2 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Nakagami, Honda, + 0,266 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,269

4. Rins, Suzuki, + 0,371

5. Viñales, Yamaha, + 0,422

6. Oliveira, KTM, + 0,480

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

9. Rossi, Yamaha, + 0,740

10. Binder, KTM, + 0,789

11. Lecuona, KTM, + 0,791

12. Alex Márquez, Honda, + 0,825

13. Crutchlow, Honda, + 0,922

14. Quartararo, Yamaha, + 1,005

15. Dovizioso, Ducati, + 1,136

16. Pirro, Ducati, + 1,169

17. Miller, Ducati, + 1,287

18. Petrucci, Ducati, + 1,347

19. Smith, Aprilia, + 1,387

20. Bradl, Honda, + 1,419

21. Rabat, Ducati, + 1,583

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Miller, Ducati, + 0,221 sec

3. Dovizioso, Ducati, + 0,225

4. Oliveira, KTM, + 0,260

5. Nakagami, Honda, + 0,266

6. Mir, Suzuki, + 0,269

7. Rins, Suzuki, + 0,371

8. Viñales, Yamaha, + 0,422

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

10. Binder, KTM, + 0,613

11. Lecuona, KTM, + 0,663

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

13. Rossi, Yamaha, + 0,740

14. Quartararo, Yamaha, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, + 0,825

16. Pirro, Ducati, + 0,870

17. Petrucci, Ducati, + 0,879

18. Crutchlow, Honda, + 0,922

19. Smith, Aprilia, + 0,985

20. Rabat, Ducati, + 1,168

21. Bradl, Honda, + 1,276