Maverick Viñales (Yamaha/6.): Komplett neues Setup

Als Sechster in der Qualifikation ist Maverick Viñales der beste Yamaha-Pilot beim Steiermark-GP. Der Pole-Setter der Vorwoche hat die Abstimmung verändert, um im Rennen nicht ein zweites Mal durchgereicht zu werden.

«Wenn ich mir den Rhythmus anschaue, dann ist er mit dem der Vorwoche identisch», sagt Maverick Viñales. Mit Blick auf die Startposition gibt es aber eine gravierende Veränderung: Startete der Yamaha-Pilot beim ersten Grand Prix auf dem Red Bull Ring noch von der Pole-Position, legt er beim Steiermark-GP eine Woche später vom fünften Platz los, weil der Dritte Johann Zarco nur aus der Boxengasse starten wird und Viñales dadurch eine Position aufrückt. «Ich habe das Maximum herausgeholt», sagt der WM-Dritte.

P6 klingt im ersten Moment nicht zufriedenstellend, allerdings trennen die ersten sechs Fahrer gerade einmal 0,2 sec. Mit seiner Zeit war Vinales außerdem der beste Yamaha-Fahrer, dahinter folgt auf Rang 9 Markenkollege Fabio Quartararo. «Ich habe ein besseres Gefühl», sagt der Spanier, der in der Vorwoche im Rennen nach dem Neustart durchgereicht wurde. Viñales hat aus dem ersten Grand Prix in Spielberg seine Schlüsse gezogen: «Das Motorrad ist zwar dasselbe, aber wir haben die Abstimmung komplett verändert. Wir haben gezockt. Wir wollen erkennen, ob es eine Lösung für die Zukunft ist oder nicht.»

Nachteile hatte Viñales, der aufgrund des Sieges von Andrea Dovizioso auf den dritten Platz zurückfiel, hinsichtlich der Beschleunigung. «Mit dem neuen Setup hoffen wir, dass wir uns beim Anbremsen verbessern, aber auch besser aus der Kurve kommen können.» Die Veränderung soll ein Fingerzeig für die Zukunft sein.

Ob die Umstellung hilfreich ist oder nicht, das wird Viñales erst am Sonntag nach dem Rennen beurteilen können. Feststeht bislang nur eines: Er wird den Steiermark-GP mit dem Medium-Hinterreifen in Angriff nehmen. «Die Strecke ist etwas rutschiger, wir haben weniger Grip. Aber mit dem Medium-Reifen habe ich mich wohlgefühlt.» Rhythmus und Gefühl passen also, um in der WM möglicherweise wieder einen Sprung nach vorne machen zu können.

Ergebnis MotoGP Q2, Spielberg, 22. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,580 min

2. Nakagami, Honda, 1:23,602

3. Zarco, Ducati, 1:23,632*

4. Mir, Suzuki, 1:23,678

5. Miller, Ducati, 1:23,700

6. Viñales, Yamaha, 1:23,778

7. Rins, Suzuki, 1:23,782

8. Oliveira, KTM, 1:23,797

9. Dovizioso, Ducati, 1:23,849

10. Quartararo, Yamaha, 1:23,866

11. Morbidelli, Yamaha, 1:24,021

12. Petrucci, Ducati, 1:24,174

Die weitere Startaufstellung

12. Lecuona, KTM, 1:23,928

13. Binder, KTM, 1:23,932

14. Rossi, Yamaha, 1:24,127

15. Pirro, Ducati, 1:24,273

16. Alex Márquez, Honda, 1:24,370

17. Crutchlow, Honda, 1:24,401

18. Smith, Aprilia, 1:24,416

19. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:24,429

20. Bradl, Honda, 1:24,667

21. Rabat, Ducati, 1:24,916



*Johann Zarco muss aus der Boxengasse starten.