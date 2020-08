Ducati setzt auch 2021 auf Johann Zarco (3.)

In Spielberg startet Johann Zarco aus der Boxengasse. Allerdings darf sich der Franzose über eine anstehende Vertragsverlängerung bei Ducati freuen. In welchem Rennstall er unterkommen wird, soll bald feststehen.

Beim Steiermark-GP muss Johann Zarco nach seinem Unfall am vergangenen Sonntag mit Franco Morbidelli zwar aus der Boxengasse starten, eine andere Nachricht tröstet den französischen MotoGP-Piloten aber darüber hinweg. Und zwar die, die Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti in einem Interview mit dem offiziellen MotoGP-Livestream verkündete: «Wir werden mit Johann Zarco weitermachen.» Entschieden ist dabei noch nicht, ob Zarco weiter für Esponsorama Avintia fahren, zu Pramac wechseln oder sogar in das Werksteam berufen wird.

Zarco, der einen Werksvertrag mit Ducati Corse besitzt, sagt über die Neuigkeit: «Das ist eine gute Nachricht. Das Management benötigt noch Zeit, um zu entscheiden, wo sie uns Fahrer hinstecken. Natürlich ist das Werksmotorrad ein Traum. Ich denke, ich wäre bereit. Aber erst einmal muss ich konstant um die Podiumsplätze mitfahren, um mir das Werksmotorrad zu verdienen. Ducati verliert Dovizioso, braucht aber zwei Fahrer, die um die Podestplätze mitfahren. Wichtig ist für mich aber, dass ich überhaupt bleiben kann.»

Neben der Verlängerung mit Zarco gab Ciabatti auch bekannt, dass Ducati mit dem aktuell verletzten Francesco Bagnaia weitermachen werde. Die SPEEDWEEK.com-Leser wissen das bereits seit drei Wochen. Zum Zeitplan sagte der Italiener: «Wir müssen uns alles bis Misano durch den Kopf gehen lassen.»

Jorge Martin wird aus der Moto2-Klasse zu Pramac aufsteigen und Jack Miller, der ins Werksteam wechseln wird, bei Pramac beerben. Martins Rivalen Luca Marini und Enea Bastianini könnten ebenfalls aufsteigen. «Sie leisten hervorragende Arbeit», sagt Ciabatti. Der Italiener hält sich aber auch weitere Optionen offen: «Wir prüfen aktuell auch noch die Option eines anderen Fahrers, dessen Namen ich hier nicht nennen kann. Unser Ziel ist eine Bekanntgabe unseres gesamten Line-ups vor den Rennen in Misano.»

Bei dem anderer Fahrer kann es sich nur um Jorge Lorenzo handeln.

Zu seiner starken Leistung in der Qualifikation von Spielberg sagte der frisch am Kahnbein operierte Zarco: «Ich bin überrascht davon, wie stark ich war. Der Schmerz war nicht so schlimm. Ich habe das ganz gut hinbekommen. Am Morgen war es noch nicht so gut und ich dachte, dass das nicht so schlimm wäre, weil ich ja sowieso aus der Boxengasse starten müsste. Aber dann lief es viel besser. Wir sind schneller als in der Vorwoche.»

Und das, obwohl Zarco ursprünglich auf Regen gehofft hatte. Er meint: «Das wäre hilfreich für mich. Der Schmerz im Regen wäre geringer und ich könnte das Rennen wohl einfacher beenden.»

Welche Ziele hat sich Johann unter diesen Umständen im zweiten Rennen auf dem Red Bull Ring gesetzt? Zarco: «Ich möchte ein paar Punkte mitnehmen.» Sollten es mehr als nur ein paar Punkte werden, könnte Zarco, derzeit auf WM-Platz 10, weiter Werbung in eigener Sache betreiben.

Ergebnis MotoGP Q2, Spielberg, 22. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,580 min

2. Nakagami, Honda, 1:23,602

3. Zarco, Ducati, 1:23,632*

4. Mir, Suzuki, 1:23,678

5. Miller, Ducati, 1:23,700

6. Viñales, Yamaha, 1:23,778

7. Rins, Suzuki, 1:23,782

8. Oliveira, KTM, 1:23,797

9. Dovizioso, Ducati, 1:23,849

10. Quartararo, Yamaha, 1:23,866

11. Morbidelli, Yamaha, 1:24,021

12. Petrucci, Ducati, 1:24,174

Die weitere Startaufstellung

12. Lecuona, KTM, 1:23,928

13. Binder, KTM, 1:23,932

14. Rossi, Yamaha, 1:24,127

15. Pirro, Ducati, 1:24,273

16. Alex Márquez, Honda, 1:24,370

17. Crutchlow, Honda, 1:24,401

18. Smith, Aprilia, 1:24,416

19. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:24,429

20. Bradl, Honda, 1:24,667

21. Rabat, Ducati, 1:24,916



*Johann Zarco muss aus der Boxengasse starten.