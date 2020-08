Takaaki Nakagami (2.): «Ich genieße den HRC-Support»

Zum ersten Mal in seiner MotoGP-Laufbahn erreichte LCR-Honda-Fahrer Takaaki Nakagami am Samstag beim GP der Steiermark die erste Startreihe. Mit dem längerfristigen Ausfall von Marc Márquez spürt er aber auch mehr Druck.

Zweiter Startplatz und nur 0,022 Sekunden Rückstand auf Pole-Setter Pol Espargaró (KTM), Takaaki Nakagami ist nach dem Qualifying-Tag in Spielberg sehr glücklich. Der Honda-Pilot kämpfte bis zuletzt um die Pole-Position im Q2 der MotoGP-Klasse, weil er in der letzten Runde aber die Streckenbegrenzungen missachtete, wurde die Runde von der Rennleitung gestrichen. Schon in FP4 strahlte der Japaner mit der Bestzeit und einer konstanten Pace für das Rennen über 28 Runden am Sonntag auf dem Red Bull Ring.

«Ich bin sehr glücklich mit dem bisherigen Verlauf des Wochenendes, denn wir sind seit dem FP1 sehr konstant. Die Bedingungen ändern sich im Verlauf des Tages sehr, aber am Ende konnten wir uns daran sehr gut anpassen. Am Ende der Sessions waren wir immer in den Top-5, damit bin ich sehr glücklich», erklärte Takaaki Nakagami am Samstagnachmittag.

«In FP4 haben wir an der Pace fürs Rennen gearbeitet. Uns fehlen noch zwei bis drei Zehntelsekunden, aber ich hoffe, dass wir am Set-Up noch etwas verbessern können», betonte der 28-Jährige und erklärte anschließend: «Wir müssen noch an der Elektronik arbeiten, gerade in Spielberg baut am Rennende der Hinterreifen stark ab und wir müssen eine gute Balance finden.»

«Ich hatte nicht erwartet um die Pole-Position zu kämpfen, aber am Ende konnte ich mir zum ersten Mal die erste Startreihe sichern», strahlte der WM-Sechste. «Die Rundenzeiten in der MotoGP sind so knapp, deshalb ist es sehr wichtig vorne zu starten. In dieser Saison gelang mir das Qualifying nie so gut, ich musste immer aus Reihe 3 oder 4 losfahren, am Anfang ist es dann immer schwierig Plätze im Rennen zu gewinnen. Am Sonntag haben wir gute Chancen auf einen Podestplatz.»

Am Samstag wurde bekannt, dass Weltmeister Marc Márquez noch länger ausfallen wird, wie beeinflusst das den LCR-Honda-Fahrer? «Ich habe nicht mit Marc gesprochen. Nach seiner Verletzung in Jerez bekam ich etwas mehr Druck von HRC, weil die Verantwortlichen von Honda oft bei mir in der Box sind, aber ich habe keine Werksmaschine, sondern das 2019er-Motorrad», sagte der Japaner und betonte: «Das Bike hat immer noch großes Potenzial und ich höre von Cal und vom Repsol-Team, dass sie starke Probleme mit dem aktuellen Motorrad haben, aber ich konzentriere mich auf unsere Strategie und wie wir das Motorrad verbessern können. Wir haben natürlich die Daten von Marc, die wir ständig analysieren und ich genieße die Unterstützung von Honda sehr.»

Ergebnis MotoGP Q2, Spielberg, 22. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,580 min

2. Nakagami, Honda, 1:23,602

3. Zarco, Ducati, 1:23,632*

4. Mir, Suzuki, 1:23,678

5. Miller, Ducati, 1:23,700

6. Viñales, Yamaha, 1:23,778

7. Rins, Suzuki, 1:23,782

8. Oliveira, KTM, 1:23,797

9. Dovizioso, Ducati, 1:23,849

10. Quartararo, Yamaha, 1:23,866

11. Morbidelli, Yamaha, 1:24,021

12. Petrucci, Ducati, 1:24,174



Die weitere Startaufstellung

12. Lecuona, KTM, 1:23,928

13. Binder, KTM, 1:23,932

14. Rossi, Yamaha, 1:24,127

15. Pirro, Ducati, 1:24,273

16. Alex Márquez, Honda, 1:24,370

17. Crutchlow, Honda, 1:24,401

18. Smith, Aprilia, 1:24,416

19. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:24,429

20. Bradl, Honda, 1:24,667

21. Rabat, Ducati, 1:24,916



*Johann Zarco muss aus der Boxengasse starten.