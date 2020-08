Cal Crutchlow (Honda/18.): «Wir drehen uns im Kreis»

LCR-Honda-Fahrer Cal Crutchlow fuhr am Samstag beim Steiermark-GP sein schlechtestes Qualifying in dieser MotoGP-Saison. Mit Rang 18 musste er sogar Rookie Alex Márquez den Vorrang lassen.

Beim Österreich-GP, der vor einer Woche auf dem Red Bull Ring ausgetragen wurde, machte Honda-Pilot Cal Crutchlow einen großen Fehler. Wie er am vergangenen Sonntag selbst erklärte: «Bei einem Gangwechsel machte ich einen Fehler und ich war im falschen Gang. Es fühlte sich so an, als wenn man im Auto vom dritten in den fünften Gang schaltet. Es war kein Vortrieb mehr da, ich dachte, das Motorrad hätte keine Leistung mehr.»

Mit starken Hoffnungen auf ein besseres Resultat, kehrte er an diesem Wochenende nach Spielberg zurück. Crutchlow kämpfte jedoch seit dem Anfang mit großen Problemen an seiner Honda und schaffte es in keinem der vier Freien Trainings in die Top-10. Am Samstagnachmittag musste der 34-Jährige in Q1 ran, kam jedoch nicht über den achten Platz hinaus, zum Einzug in das zweite MotoGP-Qualifying fehlten ihm mehr als 0,5 Sekunden. Auf Grund der Strafe für Johann Zarco, der aus der Boxengasse losfahren muss, wird der Engländer das Rennen von Startplatz 17 aufnhemen.

Obwohl seine Aussichten auf ein gutes Resultat am Sonntag im Rennen über 28 Runden auf dem 4,318 km langen Kurs in der Steiermark in weite Ferne gerückt sind, gibt der Engländer, der auf der Isle of Man lebt, seine Hoffnungen nicht auf. Mit hartem Teamwork möchte er den Spieß umdrehen und am Sonntag in der Gruppe mitkämpfen.

«Es war wieder ein schwieriger Tag, auch wenn ich mich etwas stärker fühlte als am Freitag», erklärte Crutchlow im Interview nach dem Qualifying. «Leider konnte ich es in der schnellen Runde nicht umsetzen. Wir drehen uns mit dem Bike andauernd im Kreis und ich hoffe, dass wir uns vor dem Rennen noch verbessern können. Wir müssen am Sonntag gut starten und versuchen mit einigen Fahrern, die vor uns losfahren, zu kämpfen. Wir müssen als Team zusammenarbeiten und über Nacht gute Arbeit leisten.»

Ergebnis MotoGP Q2, Spielberg, 22. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,580 min

2. Nakagami, Honda, 1:23,602

3. Zarco, Ducati, 1:23,632*

4. Mir, Suzuki, 1:23,678

5. Miller, Ducati, 1:23,700

6. Viñales, Yamaha, 1:23,778

7. Rins, Suzuki, 1:23,782

8. Oliveira, KTM, 1:23,797

9. Dovizioso, Ducati, 1:23,849

10. Quartararo, Yamaha, 1:23,866

11. Morbidelli, Yamaha, 1:24,021

12. Petrucci, Ducati, 1:24,174



Die weitere Startaufstellung

12. Lecuona, KTM, 1:23,928

13. Binder, KTM, 1:23,932

14. Rossi, Yamaha, 1:24,127

15. Pirro, Ducati, 1:24,273

16. Alex Márquez, Honda, 1:24,370

17. Crutchlow, Honda, 1:24,401

18. Smith, Aprilia, 1:24,416

19. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:24,429

20. Bradl, Honda, 1:24,667

21. Rabat, Ducati, 1:24,916



*Johann Zarco muss aus der Boxengasse starten.