Miguel Oliveira (KTM/8.): «Muss zufrieden sein»

Im Duell der KTM-Markenkollegen hat Miguel Oliveira gegen Pole-Setter Pol Espargaró den Kürzeren gezogen. Mit Startplatz 8 kann der Portugiese aber dennoch leben. In der Steiermark will er unter die Top 5 kommen.

«Ich wäre glücklicher, wenn ich aus der ersten oder zweiten Reihe starten würde», sagt Miguel Oliveira vom Red Bull KTM Tech3-Team, nachdem er sich in der Qualifikation für den Großen Preis der Steiermark den achten Startplatz sichern konnte. Warum es nicht für eine Position weiter vorne gereicht hat? Der Portugiese hat da eine Vermutung: «Ich bin mir nicht sicher, ob der Medium-Vorderreifen die richtige Wahl war. Aber insgesamt war die Leistung in Ordnung. Das Feld ist extrem eng beieinander und deswegen muss ich wahrscheinlich einfach zufrieden mit der Platzierung sein.»

In der Vorwoche schied er nach einem Unfall mit Markenkollege Pol Espargaró aus. In der Folge kochten die Emotionen der beiden Piloten hoch. Auch am Samstag lieferten sie sich auf dem Red Bull Ring ein heißes Duell – mit dem besseren Ende für den Spanier, der von der Pole starten wird. Das verunsichert Oliveira aber nicht: «Wir haben eine vielversprechende Rennpace. Es wird darum gehen, dass wir gut wegkommen und uns aus allem raushalten. Ich bin mir sicher, dass wir wettbewerbsfähig sind. Das Ziel ist es, unter die Top 5 zu kommen.»

Das hängt aber auch davon ab, ob Oliveira mit seiner Crew die richtige Entscheidung hinsichtlich der Reifenwahl trifft. Welche Mischung er wählt, ist noch nicht entschieden: «Wir legen uns immer erst in der letzten Minute fest. Es kommt auf den Grip, auf die Verhältnisse und die Asphalttemperatur an. Ich habe aber mit beiden Reifen ein gutes Gefühl.»

Abschließend wird der WM-14. in der Medienrunde noch darauf angesprochen, was er davon hält, dass KTM vor zwei Monaten mit Andrea Dovizioso gesprochen hat. Der Italiener hatte vergangenen Samstag seinen Abschied von Ducati erklärt. Der Wahrheitsgehalt bezüglich eines aktuellen Interesses liegt aber bei 0 und deswegen beschäftigt sich auch Oliveira nicht mit dem Gerücht: «Ich habe dazu nichts zu sagen. Die KTM-Verantwortlichen dürfen sprechen, mit wem sie möchten. Das ist nichts Besonderes.» Oliveira muss ich ohnehin keine Sorgen machen, denn er ist als Espargaró-Nachfolger im KTM-Werksteam bereits bestätigt.

Ergebnis MotoGP Q2, Spielberg, 22. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,580 min

2. Nakagami, Honda, 1:23,602

3. Zarco, Ducati, 1:23,632*

4. Mir, Suzuki, 1:23,678

5. Miller, Ducati, 1:23,700

6. Viñales, Yamaha, 1:23,778

7. Rins, Suzuki, 1:23,782

8. Oliveira, KTM, 1:23,797

9. Dovizioso, Ducati, 1:23,849

10. Quartararo, Yamaha, 1:23,866

11. Morbidelli, Yamaha, 1:24,021

12. Petrucci, Ducati, 1:24,174



Die weitere Startaufstellung

12. Lecuona, KTM, 1:23,928

13. Binder, KTM, 1:23,932

14. Rossi, Yamaha, 1:24,127

15. Pirro, Ducati, 1:24,273

16. Alex Márquez, Honda, 1:24,370

17. Crutchlow, Honda, 1:24,401

18. Smith, Aprilia, 1:24,416

19. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:24,429

20. Bradl, Honda, 1:24,667

21. Rabat, Ducati, 1:24,916



*Johann Zarco muss aus der Boxengasse starten.