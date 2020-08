Iker Lecuonas (KTM/12.) Ziel? «Das Rennen beenden»

MotoGP-Neuling Iker Lecuona setzt seinen Aufwärtstrend auch beim zweiten Grand Prix in Spielberg fort. Zu Q2 fehlen dem KTM-Piloten nicht einmal zwei Zehntelsekunden. Im Rennen möchte er bestenfalls wieder in die Punkte.

Die Zweifel sind ausgeräumt, Iker Lecuona findet sich mit und auf seiner Maschine immer besser zurecht. Der Pilot des Red Bull KTM Tech3-Teams steigert sich von Woche zu Woche und scheiterte bei der Qualifikation zum Großen Preis der Steiermark um lediglich 0,156 sec an der Hürde zum zweiten Teil. Trotzdem ist der spanische Rookie mit seiner Performance zufrieden: «Ich habe mich enorm verbessert. Die Crew hilft mir dabei sehr und deswegen fühle ich mich sehr stark auf dem Motorrad.»

Die Steigerung drückt sich auch mit Blick auf die Startplätze aus: Beim Auftakt in Jerez ging Lecuona von Rang 21 aus ins Rennen. Dann folgte beim Andalusien-GP Rang 17, ehe er gleich zwei Mal von P16 aus loslegte. Den zweiten Grand Prix auf den Red Bull Ring nimmt der Spanier nun vom zwölften Rang aus in Angriff. Dabei profitiert er davon, dass Johann Zarco nach der Kollision am vergangenen Sonntag mit Franco Morbidelli aus der Boxengasse starten wird. «Ich wäre gerne in Q2 dabei gewesen. Ich war schon das ganze Wochenende über nahe dran, mich direkt zu qualifizieren. Jetzt hat mir in FP3 weniger als eine Zehntel gefehlt. Aber es ist eben sehr eng. Ich muss einfach noch ein bisschen schneller sein.»

In der Qualifikation hat sich Lecuona also seit dem Saisonstart stetig verbessert. Wie sieht es bisher im Rennen aus? Die ersten drei Rennen blieb er ohne Punkte und kam erst gar nicht über die Ziellinie. Das sollte sich in Spielberg ändern. P9 war eine Erlösung. Im Nachgang sagte der 20-jährige Fahrer aus Valencia: «Jetzt zahlt sich die Arbeit mit dem Team aus. Die Crew hat mir sehr dabei geholfen, dass ich auf dem Motorrad entspannter bin und meinen Stil fahren kann. Ich habe auch am vergangenen Wochenende viel gelernt und mich deutlich verbessert. Ich hatte eine gute Pace, konnte einige Fahrer überholen und Fabio Quartararo das ganze Rennen folgen.»

Das Ergebnis: Lecuona holte nicht nur seine ersten Punkte, sondern gleichzeitig auch sein erstes Top 10-Resultat in der Königsklasse. Steigen dadurch auch die eigenen Erwartungen an den Großen Preis am Sonntag? Lecuona entgegnet: «Ich möchte das Rennen beenden. Ich weiß, dass alle Fahrer schneller geworden sind, aber ich eben auch. Ich habe dank des Startplatzes in der vierten Reihe eine gute Möglichkeit, in einer guten Gruppe zu fahren und wir werden sehen. Ich möchte erst einmal das Rennen beenden und wenn möglich, dann möchte ich wieder unter die Top 10.»

Es wäre das dritte Mal, dass Lecuona es unter die besten zehn Fahrer in Österreich schaffen würde, denn schon in der Moto2-Klasse wurde er 2018 einmal Achter. Der Steiermark-GP startet am Sonntag um 14 Uhr.

Ergebnis MotoGP Q2, Spielberg, 22. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,580 min

2. Nakagami, Honda, 1:23,602

3. Zarco, Ducati, 1:23,632*

4. Mir, Suzuki, 1:23,678

5. Miller, Ducati, 1:23,700

6. Viñales, Yamaha, 1:23,778

7. Rins, Suzuki, 1:23,782

8. Oliveira, KTM, 1:23,797

9. Dovizioso, Ducati, 1:23,849

10. Quartararo, Yamaha, 1:23,866

11. Morbidelli, Yamaha, 1:24,021

12. Petrucci, Ducati, 1:24,174

Die weitere Startaufstellung

12. Lecuona, KTM, 1:23,928

13. Binder, KTM, 1:23,932

14. Rossi, Yamaha, 1:24,127

15. Pirro, Ducati, 1:24,273

16. Alex Márquez, Honda, 1:24,370

17. Crutchlow, Honda, 1:24,401

18. Smith, Aprilia, 1:24,416

19. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:24,429

20. Bradl, Honda, 1:24,667

21. Rabat, Ducati, 1:24,916



*Johann Zarco muss aus der Boxengasse starten.