Valentino Rossi (Yamaha): «Ich bin gut gefahren»

Valentino Rossi mit neuem Design am Helm

Valentino Rossi überzeugte in Misano im dritten freien Training mit der Bestzeit. Für den Heim-GP präsentierte der 41-jährige Yamaha-Werksfahrer natürlich auch einen neuen Spezialhelm.

Erstmals in dieser MotoGP-Saison sitzen in Misano täglich 10.000 Zuschauer auf den Tribünen. Keine 15 km von Tavullia entfernt durften sich die Fans von Valentino Rossi über die FP3-Bestzeit des Yamaha-Stars freuen.

«Es war eine gute Trainings-Session, weil ich mich mit dem Motorrad von Anfang an gut fühlte und eine gute Pace hatte», betonte der «Dottore». «Am Ende hatte ich ein kleines Problem und habe eine gelbe Flagge auf meiner schnellen Runde erwischt. Nach einem kurzen Boxenstopp hatte ich dann nur noch eine letzte Runde, um ins Q2 zu kommen. Ich habe es geschafft, zu pushen und gut zu fahren. Wir sind glücklich mit diesem ersten Platz.»

Übrigens: Für seinen Heim-GP präsentiert Rossi am Samstagmorgen traditionell ein neues Spezialdesign für seinen AGV-Helm. «Dieses Mal haben wir mehr gewagt», hatte der neunfache Weltmeister schon im Vorfeld schmunzelnd angekündigt. Tatsächlich ist auf dem Kopfschutz eine bekannte blaue Pille abgebildet – eine Anspielung darauf, dass der inzwischen 41-Jährige für den Doppel-Event in Misano und die anstehenden neuen Grand Prix in elf Wochen zusätzliche Power benötigt.

Misano, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP3:

1. Rossi, Yamaha, 1:31,861 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,075

3. Quartararo, Yamaha, + 0,100

4. Miller, Ducati, + 0,268

5. Rins, Suzuki, + 0,345

6. Mir, Suzuki, + 0,377

7. Bagnaia, Ducati, + 0,387

8. Zarco, Ducati, + 0,407

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,420

10. Dovizioso, Ducati, + 0,557

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,287

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,706

13. Nakagami, Honda, + 0,769

14. Lecuona, KTM, + 0,814

15. Petrucci, Ducati, + 0,834

16. Oliveira, KTM, + 0,930

17. Binder, KTM, + 1,059

18. Smith, Aprilia, + 1,383

19. Alex Márquez, Honda, + 1,390

20. Rabat, Ducati, + 1,409

21. Bradl, Honda, + 1,662