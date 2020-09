Danilo Petrucci meint: «Es geht nicht nur um Können»

«Unglücklicherweise sind zwei Zehntelsekunden heute in MotoGP ein enormer Rückstand», sagte Danilo Petrucci nach Platz 15 im Qualifying. Der Ducati-Werksfahrer schaffte es nicht ins Q2.

«Auf der Bremse war es okay, das Bike ließ sich aber kaum einlenken», klagte Ducati-Ass Danilo Petrucci nach dem Misano-Qualifying, das er nur auf Platz 15 beendete. Von den sechs Ducati-Piloten war nur Tito Rabat (17.) langsamer, Jack Miller brachte die beste GP20 auf den fünften Startplatz, 0,641 sec hinter Polesetter Maverick Vinales (Yamaha).

Petrucci musste ins Qualifying 1, «dort fehlten mir zwei Zehntelsekunden zum Weiterkommen», erzählte der gelernte Polizist. «In meinem zweiten Versuch konnte ich meine Zeit nicht verbessern. Ich machte viele Fehler und mir rutschte ständig das Vorderrad weg. Das machte es mir unmöglich, in den Kurven mehr zu pushen. Ich bin sehr enttäuscht, weil meine Pace nicht so grauenhaft ist, wie meine Position. Aber auf dieser Strecke ist es sehr schwierig, zu überholen. Das war kein guter Tag.»

Der Italiener steckt im Dilemma mit dem Vorderreifen. «Auf der Bremse brauche ich den harten, zum Einlenken den weichen», hielt Petrucci fest. «Dieses Problem habe ich schon das ganze Jahr. Mein Rückstand zu den anderen ist nicht so groß, aber unglücklicherweise sind zwei Zehntelsekunden heute in MotoGP ein enormer Rückstand. Ich war am Limit. Jetzt muss ich im Rennen einen großartigen Start hinlegen. Dabei geht es aber nicht nur um Können, man muss in der ersten Kurve auch ein bisschen Glück haben. Es müssen nur zwei aneinandergeraten und sich nach außen drücken, dann kannst du auf einmal viele Positionen in einem Aufwasch gutmachen.»

Ergebnisse Misano, MotoGP, Q2:

1. Viñales, Yamaha, 1:31,411 min

2. Morbidelli, Yamaha, 1:31,723

3. Quartararo, Yamaha, 1:31,791

4. Rossi, Yamaha, 1:31,877

5. Miller, Ducati, 1:32,052

6. Bagnaia, Ducati, 1:32,054

7. Rins, Suzuki, 1:32,090

8. Mir, Suzuki, 1:32,102

9. Dovizioso, Ducati, 1:32,184

10. Zarco, Ducati, 1:32,218

11. Pol Espargaró, KTM, 1:32,266

12. Oliveira, KTM, 1:32,323

Die weitere Startaufstellung:

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,295

14. Nakagami, Honda, 1:32,382

15. Petrucci, Ducati, 1:32,418

16. Binder, KTM, 1:32,534

17. Rabat, Ducati, 1:32,791

18. Lecuona, KTM, 1:32,838

19. Bradl, Honda, 1:32,915

20. Smith, Aprilia, 1:33,166

21. Alex Márquez, Honda, 1:33,333