Misano, Q1: KTM-Stars Pol Espargaró & Oliveira weiter

Red Bull-KTM-Werksfahrer Pol Espargaró fuhr im Q1 von Misano Bestzeit. Miguel Oliveira schnappte Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró am Schluss noch den begehrten zweiten Platz weg.

Bei 29 Grad Luft- und 43 Grad Asphalttemperatur begann in Misano um 14.10 Uhr das Q1, in dem unter anderem Pol und Aleix Espargaró sowie Spielberg-Sieger Miguel Oliveira um ein Q2-Ticket kämpften.



Die Aufgabenstellung in der 15-minütigen Session war klar: Nur die Top-2 steigen noch in die entscheidende zweite Qualifying-Session auf, in der die Startplätze 1 bis 12 für das sechste MotoGP-Rennen der Saison 2020 entschieden werden.

Cal Crutchlow ging am Samstag nicht mehr auf die Strecke: Sein rechter Unterarm ist nach der «arm pump»-Operation stark geschwollen, die Rennärzte haben den LCR-Fahrer am Samstagmorgen für das gesamte Wochenende für «unfit to race» erklärt.

Nach den ersten fliegenden Runden setzte sich Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró in 1:32,295 min an die Spitze, im nächsten Umlauf war aber sein Bruder Pol auf der Red Bull-KTM noch einmal 0,136 sec schneller.



Zur Halbzeit der 15-minütigen Session folgten Ducati-Werksfahrer Danilo Petrucci (+ 0,259 sec), Tech3-KTM-Pilot Oliveira (+ 0,396 sec) und dessen Markenkollege Brad Binder (+ 0,536 sec) auf den Plätzen 3 bis 5. Stefan Bradl (Repsol Honda) lag auf Rang 9 (+ 1,124 sec).

Zwei Minuten vor Schluss sicherte Pol Espargaró seinen Platz an der Spitze trotz eines Wacklers mit einer neuen Bestzeit in 1:32,064 sec ab. Oliveira verbesserte sich auf Platz 2 (+ 0,148 sec) und schob damit Aleix Espargaró aus dem Q2. Stefan Bradl steht am Sonntag auf Startplatz 19.

Ergebnisse Misano, MotoGP, Q1:

1. Pol Espargaró, KTM, 1:32,064 min

2. Oliveira, KTM, 1:32,212

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,295

4. Nakagami, Honda, 1:32,382

5. Petrucci, Ducati, 1:32,418

6. Binder, KTM, 1:32,534

7. Rabat, Ducati, 1:32,791

8. Lecuona, KTM, 1:32,838

9. Bradl, Honda, 1:32,915

10. Smith, Aprilia, 1:33,166

11. Alex Márquez, Honda, 1:33,333