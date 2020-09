Yamaha dominiert Q2: Pole für Viñales in Misano

Maverick Viñales, Franco Morbidelli und Fabio Quartararo bilden beim San Marino-GP 2020 die erste Startreihe. Valentino Rossi komplettiert als Vierter die starke Vorstellung von Yamaha im Qualifying.

Die KTM-Piloten Pol Espargaró und Miguel Oliveira schnappten sich im Q1 die letzten verbliebenen Tickets für die entscheidende zweite Qualifying-Session des San Marino-GP und gesellten sich damit zu den Top-10 aus den drei freien Trainings-Sessions. Honda-Pilot war keiner mehr dabei.



Gleich zu Beginn des Q2 stürzte Pol Espargaró dann allerdings in Kurve 15. Die erste Richtzeit setzte unterdessen Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales in 1:32,130 min. Im nächsten Umlauf löste ihn aber sein Teamkollege Valentino Rossi in 1:31,877 min an der Spitze ab! Die italienischen Fans durften sich aber nur kurz freuen, denn Fabio Quartararo war wenig später noch einmal 0,086 sec schneller.

Zur Halbzeit der 15-minütigen Session lagen mit Quartararo, Rossi und Morbidelli (+ 0,234 sec) drei Yamaha-Piloten vorne. Dahinter folgte Pramac-Ducati-Pilot Francesco Bagnaia, der fünf Wochen nach dem Schienbeinbruch im Fahrerlager noch mit einer Krücke unterwegs ist.



Fünf Minuten vor Schluss fuhr dann Viñales in 1:31,787 min Bestzeit – allerdings gerade einmal 0,004 sec vor Quartararo, der erst aus der Box kam.

Joan Mir (Suzuki) musste vor Kurve 4 einen Wackler überstehen und ging weit ins Kiesbett. Der erste Angriff von Quartararo war unterdessen trotz einer absoluten Bestzeit im ersten Sektor nicht erfolgreich.



Spannung pur in der Schlussphase: Rote Sektoren bei Morbidelli, Quartararo und Viñales. Morbidelli übernahm kurzzeitig Platz 1 – aber am Ende war es Viñales, der ausgelassen jubelte: 1:32,411 min bedeutete die Pole-Position und einen neuen All-Time-Lap-Record.

Ergebnisse Misano, MotoGP, Q2:

1. Viñales, Yamaha, 1:31,411 min

2. Morbidelli, Yamaha, 1:31,723

3. Quartararo, Yamaha, 1:31,791

4. Rossi, Yamaha, 1:31,877

5. Miller, Ducati, 1:32,052

6. Bagnaia, Ducati, 1:32,054

7. Rins, Suzuki, 1:32,090

8. Mir, Suzuki, 1:32,102

9. Dovizioso, Ducati, 1:32,184

10. Zarco, Ducati, 1:32,218

11. Pol Espargaró, KTM, 1:32,266

12. Oliveira, KTM, 1:32,323



Die weitere Startaufstellung:

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,295

14. Nakagami, Honda, 1:32,382

15. Petrucci, Ducati, 1:32,418

16. Binder, KTM, 1:32,534

17. Rabat, Ducati, 1:32,791

18. Lecuona, KTM, 1:32,838

19. Bradl, Honda, 1:32,915

20. Smith, Aprilia, 1:33,166

21. Alex Márquez, Honda, 1:33,333