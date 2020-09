Dovizioso: «Yamaha wird in eigenem Rennen fahren»

Als Neunter im MotoGP-Qualifying verlor Andrea Dovizioso aus dem Ducati-Werksteam fast 8/10 sec auf Polesetter Maverick Vinales (Yamaha). Seine Vorhersage für den ersten Misano-GP ist entsprechend düster.

Yamaha-Star Maverick Vinales fuhr in 1:31,411 min in Misano einen Pole-Rekord, über den die Konkurrenz nur staunen kann. Bereits der zweitplatzierte Franco Morbidelli verlor 0,312 sec, Vizeweltmeister Andrea Dovizioso landete nur auf dem neunten Rang.



Dovi büßte 0,773 sec auf Vinales ein und war auch nur drittbester Ducati-Pilot hinter Jack Miller (5.) und Pecco Bagnaia (6.). Die ersten vier Plätze werden von den vier Yamaha-Fahrern im Feld besetzt.

«Sie werden am Sonntag ihr eigenes Rennen fahren», ist Dovizioso überzeugt. «Hinter ihnen wird es eine große Gruppe geben mit Ducati, Suzuki und eventuell einigen KTM. Alle von Platz 5 bis 10 haben eine ähnliche Pace, in 27 Runden wird viel passieren. Für mich wäre die zweite Startreihe möglich gewesen, ich brachte meine besten Sektorenzeiten aber nicht in einer Runde zusammen. Das wäre wichtig gewesen, weil die Strecke in Misano sehr eng ist.»

Ergebnisse Misano, MotoGP, Q2:

1. Viñales, Yamaha, 1:31,411 min

2. Morbidelli, Yamaha, 1:31,723

3. Quartararo, Yamaha, 1:31,791

4. Rossi, Yamaha, 1:31,877

5. Miller, Ducati, 1:32,052

6. Bagnaia, Ducati, 1:32,054

7. Rins, Suzuki, 1:32,090

8. Mir, Suzuki, 1:32,102

9. Dovizioso, Ducati, 1:32,184

10. Zarco, Ducati, 1:32,218

11. Pol Espargaró, KTM, 1:32,266

12. Oliveira, KTM, 1:32,323

Die weitere Startaufstellung:

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,295

14. Nakagami, Honda, 1:32,382

15. Petrucci, Ducati, 1:32,418

16. Binder, KTM, 1:32,534

17. Rabat, Ducati, 1:32,791

18. Lecuona, KTM, 1:32,838

19. Bradl, Honda, 1:32,915

20. Smith, Aprilia, 1:33,166

21. Alex Márquez, Honda, 1:33,333