Alex Marquez (Honda): «Ohne Marc geht es verrückt zu»

Nur zwei Fahrer kamen im ersten MotoGP-Rennen in Misano hinter Honda-Werksfahrer Alex Marquez ins Ziel: «Podestplätze liegen für mich nicht in Reichweite.»

22,473 sec fehlten Alex Marquez nach 27 Runden auf dem Misano World Circuit am vergangenen Sonntag im MotoGP-Rennen zu Sieger Franco Morbidelli aus dem Team Petronas Yamaha. Lediglich HRC-Testfahrer Stefan Bradl und der gestürzte Bradley Smith (Aprilia) kamen hinter dem Repsol-Honda-Rookie ins Ziel.



Von Samstag auf Sonntag hatte Marquez’ Team einiges am Set-up getüftelt, «das Bike ließ sich anschließend viel weicher fahren und war über die Wellen deutlich stabiler», erzählte der Spanier. «Aber ich musste von weit hinten starten und habe in der ersten Runde viel Zeit verloren. Um in der Gruppe von Oliveira fahren zu können, waren meine Zeiten nicht konstant genug.»

In den ersten sechs Rennen 2020 sahen wir, wie 13 Fahrer insgesamt 18 Podestplätze eroberten, darunter sieben aus Satelliten-Teams. Von solchen Ergebnissen kann Alex Marquez derzeit nur träumen. «Ohne Marc geht es in dieser Klasse verrückt zu», hielt der jüngere Bruder des Weltmeisters fest. «Ich bin realistisch, Podestplätze liegen für mich derzeit nicht in Reichweite. Wir arbeiten konzentriert weiter, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die Zukunft.»

Ergebnisse MotoGP Misano/I:

1. Morbidelli, Yamaha, 27 Runden in 42:02,272 (=162,8 km/h)

2. Bagnaia, Ducati, + 2,217 sec

3. Mir, Suzuki, + 2,290

4. Rossi, Yamaha, + 2,643

5. Rins, Suzuki, + 4,044

6. Viñales, Yamaha, + 5,383

7. Dovizioso, Ducati, + 10,358

8. Miller, Ducati, + 11,155

9. Nakagami, Honda, + 10,839 (eine Position zurückversetzt)

10. Pol Espargaró, KTM, +12,030

11. Oliveira, KTM, + 12,376

12. Binder, KTM, + 12,405

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,142

14. Lecuona, KTM, + 19,914

15. Zarco, Ducati, + 20,152

16. Petrucci, Ducati, + 22,094

17. Alex Márquez, Honda, + 22,473

18. Bradl, Honda, + 37,856

19. Smith, Aprilia, + 1:18,831 min



Fahrer-WM nach 6 von 14 Rennen: 1. Dovizioso, 76 Punkte. 2. Quartararo 70. 3. Miller 64. 4. Mir 60. 5. Viñales 58. 6. Rossi 58. 7. Morbidelli 57. 8. Binder 53. 9. Nakagami 53. 10. Oliveira 48. 11. Pol Espargaró 41. 12. Rins 40. 13. Zarco 31. 14. Bagnaia 29. 15. Petrucci, 25.



Konstrukteurs-WM nach 6 von 14 Rennen: 1. Yamaha, 113 Punkte. 2. Ducati 107. 3. KTM 88. 4. Suzuki 73. 5. Honda 53. 6. Aprilia 23.