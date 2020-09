Misano-Test: Tagesbestzeit Maverick Viñales (Yamaha)

Maverick Viñales legte einmal mehr eine Test-Bestzeit hin, bei Yamaha gab es einige Neuheiten. Takaaki Nakagami (Honda) und Johann Zarco (Ducati) folgten auf den Plätzen 2 und 3.

Die Vormittags-Session beim eintägigen Misano-Test beendete Red Bull-KTM-Werksfahrer Pol Espargaró in 1:32,054 min mit Bestzeit. Nach der Mittagspause schaltete die Ampel um 14 Uhr wieder auf grün, Francesco Bagnaia und Andrea Dovizioso gingen am Nachmittag aber nicht mehr auf den «Misano World Circuit Marco Simoncelli»: «Pecco» wollte sein Schienbein schonen, «Dovi» hatte sein Programm schon am Vormittag erfolgreich absolviert.

Um 16 Uhr hielt sich Avintia-Ducati-Pilot Johann Zarco in 1:32,163 min vorne, eine halbe Stunde später löste ihn Suzuki-Werksfahrer Joan Mir in 1:32,162 min ab. Fünf Minuten später war es dessen Teamkollege Alex Rins, der eine 1:32,114 min fuhr.



Als noch 45 Minuten auf der Uhr standen, setzte Maverick Viñales in 1:31,532 min eine neue Richtzeit, die bis zum Schluss Bestand haben sollte. Hinter dem Yamaha-Werksfahrer landeten LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami (+ 0,271 sec) und Zarco (+ 0,367 sec).

Valentino Rossi war nur auf Platz 17 der kombinierten Zeitenliste zu finden: Der neunfache Weltmeister startete keine Zeitattacke, gehörte mit 43 Runden allein am Nachmittag aber zu den fleißigeren Fahrern. An seiner M1 war unter anderem ein auffällig langer Auspuff gesichtet worden. Yamaha testete zudem eine neue Karbon-Schwinge.



Noch mehr Umläufe als Rossi absolvierten in der zweiten Session, die nach einem technischen Problem an der Ducati von Tito Rabat kurzzeitig unterbrochen werden musste, nur Fabio Quartararo (56 Runden), Bradley Smith (48), Danilo Petrucci (44) und Viñales (44).

Übrigens: Nach der karierten Flagge durften die MotoGP-Stars noch für einige Practice-Starts auf die Strecke – eine gute Chance für Aprilia und ihr neues Holeshot-Device.

Misano-Test, 15. September, Session 2:

1. Viñales, Yamaha, 1:31,532 min

2. Nakagami, Honda, 1:31,803

3. Zarco, Ducati, 1:31,899

4. Rins, Suzuki, 1:32,114

5. Mir, Suzuki, 1:32,162

6. Pol Espargaró, KTM, 1:32,255

7. Quartararo, Yamaha, 1:32,336

8. Binder, KTM, 1:32,453

9. Alex Márquez, Honda, 1:32,480

10. Miller, Ducati, 1:32,510

11. Oliveira, KTM, 1:32,565

12. Smith, Aprilia, 1:32,590

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,650

14. Petrucci, Ducati, 1:32,679

15. Rossi, Yamaha, 1:32,946

16. Rabat, Ducati, 1:33,306

Misano-Test, 15. September, Session 1:

1. Pol Espargaró, KTM, 1:32,054 min

2. Mir, Suzuki, 1:32,182

3. Bagnaia, Ducati, 1:32,207

4. Rins, Suzuki, 1:32,233

5. Dovizioso, Ducati, 1:32,290

6. Nakagami, Honda, 1:32,298

7. Viñales, Yamaha, 1:32,319

8. Quartararo, Yamaha, 1:32,353

9. Zarco, Ducati, 1:32,445

10. Alex Márquez, Honda, 1:32,516

11. Oliveira, KTM, 1:32,529

12. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,535

13. Miller, Ducati, 1:32,626

14. Petrucci, Ducati, 1:32,821

15. Binder, KTM, 1:32,857

16. Rossi, Yamaha, 1:32,946

17. Smith, Aprilia, 1:33,428

18. Rabat, Ducati, 1:33,460

