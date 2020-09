Misano-Zeitplan: Der Grand Prix der Emilia Romagna

Franco Morbidelli hatte in Misano am ersten Rennwochenende von Start bis Ziel die Nase vorn

Der dritte Doppel-Event der MotoGP-Saison 2020 geht in Misano über die Bühne: Am zweiten Rennwochenende vom 18. bis 20. September stehen für die MotoE-Piloten zudem gleich zwei Rennen an.

Der «Misano World Circuit Marco Simoncelli» liegt unmittelbar an der Adriaküste, auf den Strandurlaub müssen die MotoGP-Stars beim Doppel-Event aber nicht nur aufgrund des strengen Protokolls der Corona-Saison 2020 verzichten: Nur zwei Tage nach dem San Marino-GP steht in Misano am heutigen Dienstag noch bis 18 Uhr ein Testtag auf dem Programm, ehe am Freitag der Grand Prix der Emilia Romagna mit den ersten Trainings-Sessions beginnt.



Vor 10.000 zugelassenen Fans bekommt Valentino Rossi somit eine zweite Chance, um sein 200. Podium in der Königsklasse doch noch auf heimischen Boden einzufahren, nachdem der 41-jährige Yamaha-Star am Sonntag in der letzten Runde Suzuki-Ass Joan Mir unterlegen war.

Übrigens: Nachdem Misano schon in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren ein GP-Austragungsort war, kehrte die heute 4,226 km lange Rennstrecke 2007 wieder als fixer Bestandteil in den MotoGP-Kalender zurück.

Der erfolgreichste Fahrer in Misano ist mit sechs Siegen (einmal 125er-Klasse, zweimal Moto2 und dreimal MotoGP) Marc Márquez, der Repsol-Honda-Star muss allerdings verletzungsbedingt weiter aussetzen.

In Abwesenheit des sechsfachen MotoGP-Champions ist in der Königsklasse ein unvorhersehbarer Kampf um die WM-Krone entbrannt: Nach der Nullnummer am Sonntag verlor Jerez-Dominator Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) die WM-Führung an Andrea Dovizioso, obwohl der Ducati-Werksfahrer nur auf Platz 7 ins Ziel kam. Bemerkenswert: Die Top-10 trennen nach sechs von 14 geplanten Rennen nur 28 Punkte!

In der Moto2-Klasse nutzte Rossi-Bruder Luca Marini (Sky Racing VR46) den Heimvorteil und die Abwesenheit von Jorge Martin (Ajo), um seinen Vorsprung in der WM-Tabelle mit einem Sieg auszubauen: 17 Punkte liegt der zweifache Saisonsieger nun vor Italtrans-Fahrer Enea Bastianini, 27 trennen ihn von seinem Teamkollegen Marco Bezzecchi. Das Intact-GP-Duo Tom Lüthi und Marcel Schrötter findet sich nach sieben Rennen auf den WM-Rängen 10 und 13 wieder.

Der Vorsprung von Moto3-WM-Leader Albert Arenas (KTM) schmolz nach dem Sturz im ersten Misano-GP dahin: Nur noch fünf Punkte liegt Ai Ogura (Honda) zurück. John McPhee (Honda) folgt nach seinem Sieg mit 14 Zählern Rückstand auf Gesamtrang 3.

Aufgepasst: Dominique Aegerter, Lukas Tulovic und Co. bestreiten am kommenden Wochenende gleich zwei Rennen im MotoE-Weltcup. Der Schweizer aus dem Dynavolt Intact GP Team führt die Gesamtwertung zwölf Punkte vor Titelverteidiger Matteo Ferrari an.

Der Zeitplan für den «Gran Premio Tissot Dell’Emilia Romagna e Della Riviera di Rimini»

Freitag, 18. September 2020

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: MotoE, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16.10 – 16:40 Uhr: MotoE, FP2



Samstag, 19. September 2020

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3

11.45 – 12.25 Uhr: MotoE, E-Pole



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Startzeit

16.15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)



Sonntag, 20. September 2020

08.20 – 08.40 Uhr: Moto3, Warm-up

08.50 – 09.10 Uhr: Moto2, Warm-up

09.20 – 09.40 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

10.05 Uhr: MotoE, Rennen (7 Runden)

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (27 Runden)