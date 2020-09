Marc Márquez: Erste Trainingseinheit absolviert

Während seine MotoGP-Kollegen in Misano im Dauereinsatz sind, nahm der verletzte Repsol-Honda-Star Marc Márquez zu Hause in Cervera zumindest das körperliche Training wieder auf.

Nach dem Oberarmbruch vom 19. Juli und dem gescheiterten Comeback-Versuch in Jerez musste sich Marc Márquez bekanntlich am 3. August einer zweiten Operation unterziehen.



Wann der Repsol-Honda-Star in die Motorrad-WM zurückkehren wird, ist noch unklar. Zuletzt äußerte sich sein Team am 22. August offiziell, die Rede war damals von einer zwei bis dreimonatigen Pause. In seiner Heimat Spanien wird aber immer wieder auch über ein früheres Datum spekuliert.

Am heutigen Dienstag gab es nun gute Nachrichten vom achtfachen Weltmeister: «Sechs Wochen nach der Operation, eine erste Trainingseinheit», teilte der 27-jährige Spanier über seine Social-Media-Kanäle mit.



Zur rund 30-minütigen Laufeinheit postete Marc Márquez auch die entsprechenden Daten, die sich sehen lassen können: Insgesamt 7,53 km absolvierte er in genau 31:14 min.