Valentino Rossi (Yamaha): Neue Teile ausprobiert

MotoGP-Altmeister Valentino Rossi landete nach einem starken Rennwochenende beim MotoGP-Test am Dienstag in Misano abgeschlagen auf dem 17. Rang. Bei seinen Runden stand aber nicht die Zeitenjagd im Vordergrund.

Mit seiner Zeit von 1:32,946 min kam Valentino Rossi beim Test auf dem «World Circuit Marco Simoncelli» von Misano Adriatico nicht über P17 hinaus. Rossi büßte am Dienstag 1,4 Sekunden auf seinen spanischen Yamaha-Teamkollegen Maverick Viñales ein, der von einem gelungenen Tag sprach.

Der neunfache Weltmeister fuhr insgesamt 90 Runden, ging nicht auf Zeitenjagd und probierte unter anderem einen neuen Schalldämpfer für seine Yamaha M1. «Il Dottore» und seine Crew waren auf der Suche nach Top-Speed und einer besseren Fahrbarkeit. «Wir haben viel harte Arbeit erledigt», schilderte der 41-Jährige. «Ich habe viele Runden gedreht, weil wir viele Dinge zu probieren hatten.»

Wie Viñales probierte auch Rossi eine neue Schwinge sowie eine Daumen-Hinterradbremse. Am Freitag geht es bereits wieder mit dem freien Training für Misano 2 los. Fakt ist: Die nächste spätsommerliche Hitzeschlacht steht scheinbar bevor. In Misano herrschten am Dienstag um 18 Uhr immer noch 31 Grad. Rossi, der die WM-Chance wittert, ließ sich aber kaum in die Karten blicken. Er meinte: «Der Test war nicht schlecht. Es war wie immer - einige Dinge waren eine Verbesserung, andere wieder nicht.»

Im Gegensatz zur Konkurrenz fuhr Rossi seine schnellste Runde erst in seinem vorletzten Umlauf. «Insgesamt war es ein guter Tag. Wir haben etwas Positives gefunden und daher werden wir versuchen, für das kommenden Wochenende stärker zu sein.»

Misano-Test, 15. September, kombiniert:

1. Viñales, Yamaha, 1:31,532 min

2. Nakagami, Honda, 1:31,803

3. Zarco, Ducati, 1:31,899

4. Pol Espargaró, KTM, 1:32,054

5. Rins, Suzuki, 1:32,114

6. Mir, Suzuki, 1:32,162

7. Bagnaia, Ducati, 1:32,207

8. Dovizioso, Ducati, 1:32,290

9. Quartararo, Yamaha, 1:32,336

10. Binder, KTM, 1:32,453

11. Alex Márquez, Honda, 1:32,480

12. Miller, Ducati, 1:32,510

13. Oliveira, KTM, 1:32,529

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,535

15. Smith, Aprilia, 1:32,590

16. Petrucci, Ducati, 1:32,679

17. Rossi, Yamaha, 1:32,946

18. Rabat, Ducati, 1:33,306

Ergebnis, MotoGP, 13.9., San Marino-GP

1. Morbidelli, Yamaha, 27 Runden in 42:02,,272 (= 162,8 km/h)

2. Bagnaia, Pramac Ducati, + 2,217 sec

3. Mir, Suzuki, + 2,290

4. Rossi, Yamaha, + 2,643

5. Rins, Suzuki, + 4,044

6. Viñales, Yamaha, + 5,383

7. Dovizioso, Ducati, + 10,358

8. Miller, Pramac Ducati, + 11,155

9. Nakagami, Honda, + 10,839 (eine Position zurückversetzt)

10. Pol Espargaró, KTM, +12,030

11. Oliveira, KTM, + 12,376

12. Binder, KTM, + 12,405

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,142

14. Lecuona, KTM, + 19,914

15. Zarco, Ducati, + 20,152

16. Petrucci, Ducati, + 22,094

17. Alex Márquez, Honda, + 22,473

18. Bradl, Honda, + 37,856

19. Smith, Aprilia, + 1:18,831 min

Fahrer-WM nach 6 von 14 Rennen

1. Dovizioso 76 Punkte. 2. Quartararo 70. 3. Miller 64. 4. Mir 60. 5. Viñales 58. 6. Rossi 58. 7. Morbidelli 57. 8. Binder 53. 9. Nakagami 53. 10. Oliveira 48. 11. Pol Espargaró 41. 12. Rins 40. 13. Zarco 31. 14. Bagnaia 29. 15. Petrucci, 25.

Konstrukteurs-WM nach 6 von 14 Rennen

1. Yamaha 113 Punkte. 2. Ducati 107. 3. KTM 88. 4. Suzuki 73. 5. Honda 53. 6. Aprilia 23.