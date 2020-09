Pol Espargaró (4.). «Spielen nun bei Erwachsenen mit»

Pol Espargaró war nach Platz 4 beim Dienstag-Test überzeugt, das alle technischen Probleme bei KTM gelöst wurden. «Es sieht für den zweiten Misano-GP alles ausgezeichnet aus», ist er überzeugt.

Pol Espargaró schaffte beim Dienstag-Test in Misano eine Bestzeit von 1:32,054 min. Damit war er er genau eine Zehntelsekunde schneller als bei seiner Quali-1-Bestzeit am Samstag und 0,212 sec schneller als im Qulai-2, das er sich durch einen Sturz vermasselte, worauf es beim San-Marino-GP nur für Startplatz 11 erreichte.

Der 29-jährige Red Bull-KTM-Pilot stellte also heute unter Beweis, dass er am Sonntag mit Platz 10 unter seinem Wert geschlagen wurde. «Das war heute ein guter Tag. Am Sonntag nach dem ersten Wochenende in Misano sind wir mit vielen Fragezeichen dagestanden», berichtete Pol. «Besonders der Sonntag ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir konnten an den drei Tagen am Wochenende die Probleme mit dem Bike nicht lösen. Ich wusste, wir brauchen mehr Zeit, um den Problemen auf die Spur zu kommen. Als der Renntag kam, wusste ich, wir sind schwach, und tatsächlich haben wir im Rennen arg gelitten. Es ist uns nicht gelungen, eine anständige Rennperformance abzuliefern.»

«Aber heute können wir von einem großartigen Test sprechen. Wir haben alle unsere Probleme gelöst», stellte Espargaró fest, der in der EM an elfter Position liegt. Der Belag war sicher in einem, besseren Zustand ohne den Dunlop-Gummi der Klassen Moto3 und Moto2. Das hat uns sicher geholfen. Aber wir haben auch einige Probleme gelöst, was uns erlaubt hat, schneller zu fahren. Die Rundenzeit mit Medium-Reifen konnte sich sehen lassen, auch der Rennrhythmus war nicht übel. Es sieht für den zweiten Misano-GP alles ausgezeichnet aus.»

«Wir haben inzwischen ein sehr gutes Motorrad. Deshalb müssen wir alle Teile zweimal prüfen, bevor wir sie einbauen. Wir haben etwas die Befürchtung, dass uns Fehler passieren und wird das Bike langsamer wird. Wir wollen bei den Grand Prix nicht Zeit mit neuen Teilen verschwenden. Und es wird einige Zeit dauernd, bis wir den nächsten privaten Test haben. Wir müssen also bei Änderungen mit großer Behutsamkeit vorgehen. Wir brauchen überall viele Informationen, denn wir müssen sicherstellen, dass uns das weiterbringt. Wir dürfen nichts überstürzen. Wir haben durch die drei Podestplätze die ‚concession‘-Vorteile‘ für 2021 verloren. Und das Privileg, dass wir mit allen Stammfahrern jederzeit privat testen können, ist schon unmittelbar nach dem Steiermark-GP verfallen. Es ist so: Bisher waren wir Kinder oder Jugendliche, jetzt spielen wird mit den Erwachsenen.»

Misano-Test, 15. September, kombiniert:

1. Viñales, Yamaha, 1:31,532 min

2. Nakagami, Honda, 1:31,803

3. Zarco, Ducati, 1:31,899

4. Pol Espargaró, KTM, 1:32,054

5. Rins, Suzuki, 1:32,114

6. Mir, Suzuki, 1:32,162

7. Bagnaia, Ducati, 1:32,207

8. Dovizioso, Ducati, 1:32,290

9. Quartararo, Yamaha, 1:32,336

10. Binder, KTM, 1:32,453

11. Alex Márquez, Honda, 1:32,480

12. Miller, Ducati, 1:32,510

13. Oliveira, KTM, 1:32,529

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,535

15. Smith, Aprilia, 1:32,590

16. Petrucci, Ducati, 1:32,679

17. Rossi, Yamaha, 1:32,946

18. Rabat, Ducati, 1:33,306

