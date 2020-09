Zarco-Crash: Danilo Petrucci weist Schuld von sich

Ducati-Werksfahrer Andrea Dovizioso wurde im Catalunya-GP von Johann Zarco abgeräumt, dem vorausgegangen war ein Beinahe-Sturz von Danilo Petrucci.

Der Sturz von Andrea Dovizioso in der zweiten Kurve nach dem Start des Catalunya-GP hat in Fan-Foren weltweit hitzige Diskussionen ausgelöst. Der Italiener war von seinem Ducati-Kollegen Johann Zarco abgeräumt worden, dem Sturz des Franzosen war eine Kollision von Danilo Petrucci mit Pol Espargaro vorausgegangen, die glimpflich ausging.



«Petrucci kann man keinen Vorwurf machen, dass Zarco gestürzt ist», urteilte Ex-GP-Pilot Simon Crafar, der für MotoGP.com als Experte arbeitet. «Danilo hatte einen Rutscher, woraufhin Johann erschrak, bremste und stürzte.»

«Wir haben die Daten genau analysiert, ich glaube nicht, dass mich eine Schuld an dem Unfall trifft», hielt Petrucci fest. «Pol Espargaro bremste vor mir und mein Vorderrad berührte sein Hinterrad. Daraufhin bremste Johann und stürzte. Der Sturz hinter mir tut mir leid, aber ich sehe nicht, was ich dazu beigetragen haben soll. Ich wäre beinahe selbst gestürzt und habe mich bemüht, nicht in die Bremse zu greifen.»



Das Rennen beendete Petrucci als Achter und klagte über mangelnde Motorleistung. In der Weltmeisterschaft liegt der bald 30-Jährige mit 39 Punkten lediglich auf Platz 14.

Ergebnisse MotoGP Catalunya/E:

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 24 Runden in 40:33,176 min

2. Joan Mir (E), Suzuki, +0,928 sec

3. Alex Rins (E), Suzuki, +1,898

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +2,846

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +3,391

6. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +3,518

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, 3,671

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +6,117

9. Maverick Vinales (E), Yamaha, +13,607

10. Cal Crutchlow (GB), Honda, +14,483

11. Brad Binder (ZA), KTM, +14,927

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,647

13. Alex Marquez (E), Honda, +17,327

14. Iker Lecuona (E), KTM, +27,066

15. Tito Rabat (E), Ducati, +27,282

16. Bradley Smith (GB), Aprilia, +28,736

17. Stefan Bradl (D), Honda, +32,643

– Miguel Oliveira (P), KTM

– Valentino Rossi (I), Yamaha

– Pol Espargaro (E), KTM

– Johann Zarco (F), Ducati

– Andrea Dovizioso (I), Ducati

Fahrer-WM nach 8 von 14 Rennen: 1. Quartararo, 108 Punkte. 2. Mir 100. 3. Viñales 90. 4. Dovizioso 84. 5. Morbidelli 77. 6. Miller 75. 7. Nakagami 72. 8. Rins 60. 9. Oliveira 59. 10. Binder 58. 11. Rossi 58. 12. Pol Espargaró 57. 13. Bagnaia 39. 14. Petrucci 39. 15. Zarco 36. 16. Alex Márquez 27. 17. Aleix Espargaró 22. 18. Lecuona 17. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Rabat 8. 22. Pirro 4.



Konstrukteurs-WM: 1. Yamaha, 163 Punkte. 2. Ducati 126. 3. Suzuki 113. 4. KTM 109. 5. Honda 72. 6. Aprilia 30.