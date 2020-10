Andrea Dovizioso: «Kleinigkeiten machen viel aus»

Ducati-Star Andrea Dovizioso kämpft seit Jahren konstant an der Spitze der MotoGP mit. Der WM-Zweite der letzten 3 Jahre verrät sein Erfolgsrezept und betont: «Hinter jedem guten Ergebnis steckt eine lange Geschichte.»

Andrea Dovizioso musste sich in den letzten drei Jahren nur einem Gegner beugen – Champion Marc Márquez. In diesem Jahr hat der Italiener, der das Ducati-Werksteam nach dieser Saison verlassen wird, mehr als einen Gegner, denn der Hauptrivale aus dem Repsol-Honda-Lager ist verletzt.

Umso grösser ist die Hoffnung des 34-Jährigen, in diesem Jahr das grosse Ziel vom Titel in der Königsklasse zu erreichen. Der unverschuldete Ausfall im Catalunya-GP, in dem er von Johann Zarco abgeräumt wurde, warf ihn zwar auf den vierten Platz zurück. Von Leader Fabio Quartararo trennen ihn nun 24 WM-Zähler. Dennoch ist er sich sicher, dass es im WM-Kampf noch Hoffnung gibt, wie er nach seinem Sturz klarstellte.

In der neuesten Ausgabe des MotoGP.com-Podcasts «Last On The Brakes» spricht «Dovi» über die Bemühungen, die ihn zu einem der Favoriten im MotoGP-Feld haben reifen lassen. Er weiss: «Ein gutes Ergebnis geschieht nie nur aus einem Grund, vor allem nicht auf diesem Niveau. Es braucht viel Einsatz von vielen Leuten, ganz viele Dinge müssen zusammenkommen.»

«Hinter jedem guten Ergebnis steckt also eine lange Geschichte», betont der 125-ccm-Weltmeister von 2004. Er selbst habe etwa 2016 einen einwöchigen Kurs mit seiner Freundin absolviert, in der es darum ging, die Leute und Situationen besser zu verstehen. «Es ist ungewöhnlich für einen MotoGP-Fahrer, so etwas zu tun, aber für mich war es eine sehr schöne Erfahrung, die mir half, viele Dinge über verschiedene Leute zu verstehen. Das half wiederum, verschiedene Situationen im privaten und beruflichen Leben mit einer anderen Herangehensweise zu meistern», schildert er.

«Es hat mir geholfen, einen Schritt zu machen, so dass wir immer stärker und stärker wurden, weil auch das Motorrad immer besser und besser wurde», erzählt Dovizioso, und betont. «Wenn alles am Limit ist, machen Kleinigkeiten viel aus. Auch mein Selbstvertrauen verbesserte sich und das reichte, um Siege einzufahren.»

