Franco Morbidelli: «Bin ein besserer Athlet geworden»

Franco Morbidelli sprach in Barcelona über die Gründe für die Fortschritte, die er im Vergleich zum vergangenen Jahr machen konnte und betonte: «Ich bin sehr glücklich mit dem bisherigen Saisonverlauf.»

Im ersten Misano-Kräftemessen setzte sich Franco Morbidelli gegen den Rest des Feldes durch, damit durfte er seinen ersten GP-Sieg in der Königsklasse der WM feiern. Der Petronas-Yamaha-Pilot schaffte es in der darauffolgenden Woche gleichenorts krank auf den neunten Platz und in Barcelona legte er mit der Pole-Position am Samstag und dem vierten Platz am Sonntag im Rennen nach.

Danach wagte der 25-Jährige aus Rom in seiner virtuellen Presserunde einen Rückblick und fasste zufrieden zusammen: «Wir haben uns im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich verbessern können und ich bin nun ganz klar ein besserer Athlet. Ich bin professioneller und arbeite auch besser mit dem Team zusammen, was sich positiv auf die Ergebnisse auswirkt.»

«Ich bin sehr glücklich mit dem bisherigen Saisonverlauf, denn obwohl wir viel Pech hatten, belegen wir immer noch den fünften WM-Rang, was natürlich super ist», fügte Morbidelli zufrieden an. Auf WM-Leader Fabio Quartararo fehlen ihm 31 Zähler, sieben Punkte trennen ihn von Ducati-Werkspilot Andrea Dovizioso, der nach seinem Sturz in Katalonien auf den vierten Tabellenplatz zurückgefallen ist.

«Nach Misano dachte ich, dass vielleicht noch etwas mehr möglich gewesen wäre», gestand der neunfache GP-Sieger daraufhin. «Aber nachdem ich in Barcelona erkannt habe, dass mein Potenzial nicht so gross wie bei den anderen Yamaha-Piloten war, musste ich mich entspannen.» Der Moto2-Weltmeister von 2017 weiss, was er zu tun hat: «Ich muss einfach meinen Job machen, ohne gross an die WM zu denken.»

Ergebnisse MotoGP Catalunya/E:

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 24 Runden in 40:33,176 min

2. Joan Mir (E), Suzuki, +0,928 sec

3. Alex Rins (E), Suzuki, +1,898

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +2,846

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +3,391

6. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +3,518

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +3,671

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +6,117

9. Maverick Vinales (E), Yamaha, +13,607

10. Cal Crutchlow (GB), Honda, +14,483

11. Brad Binder (ZA), KTM, +14,927

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,647

13. Alex Marquez (E), Honda, +17,327

14. Iker Lecuona (E), KTM, +27,066

15. Tito Rabat (E), Ducati, +27,282

16. Bradley Smith (GB), Aprilia, +28,736

17. Stefan Bradl (D), Honda, +32,643

– Miguel Oliveira (P), KTM

– Valentino Rossi (I), Yamaha

– Pol Espargaro (E), KTM

– Johann Zarco (F), Ducati

– Andrea Dovizioso (I), Ducati

Fahrer-WM nach 8 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 108 Punkte. 2. Mir 100. 3. Viñales 90. 4. Dovizioso 84. 5. Morbidelli 77. 6. Miller 75. 7. Nakagami 72. 8. Rins 60. 9. Oliveira 59. 10. Binder 58. 11. Rossi 58. 12. Pol Espargaró 57. 13. Bagnaia 39. 14. Petrucci 39. 15. Zarco 36. 16. Alex Márquez 27. 17. Aleix Espargaró 22. 18. Lecuona 17. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Rabat 8. 22. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM: 1. Yamaha, 163 Punkte. 2. Ducati 126. 3. Suzuki 113. 4. KTM 109. 5. Honda 72. 6. Aprilia 30.