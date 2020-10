Razlan Razali: «Nicht wegen seiner Popularität»

Die Saga hat ein Ende und Team Principal Razlan Razali ist froh, dass sich Valentino Rossi für Petronas Yamaha SRT entschieden hat. Er erklärt, warum man dankbar ist, dass sich Rossi entschieden hat, dort weiterzumachen.

Lange musste sich Team Principal Razlan Razali gedulden, ehe die Tinte unter dem Vertrag von Valentino Rossi trocken war. Aber der Chef von Petronas Yamaha SRT harrte aus und wartete auf sein neues Aushängeschild. Rossi, der neunfache Weltmeister, rückt den Rennstall in den Fokus, bringt Massen an Fans mit und verleiht dem Team Glanz.

Eines möchte Razali aber herausstellen: «Es ist falsch anzunehmen, dass wir Rossi wegen seiner Popularität bei uns haben wollen. Wir wollen ihn wegen seiner Begeisterung und wegen seines Wunsches wettbewerbsfähig zu sein und Rennen zu gewinnen.»

Dass das Team das kann, haben Fabio Quartararo und Franco Morbidelli in dieser Saison bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der französische Shootingstar, der im Gegenzug in das Yamaha-Werksteam wechseln wird, stand in dieser Saison schon drei Mal ganz oben. Morbidelli holte in Misano seinen Premieren-Sieg in der Königsklasse.

Razali traut dem Routinier die Rückkehr an die Weltspitze zu, zeigt sich aber beinahe ehrfüchtig: «Wir werden uns bemühen, ihm dabei zu helfen, und wir danken ihm, dass er uns sein Vertrauen geschenkt hat. Es kann nicht einfach sein, von der Fabrik zu uns zu wechseln, aber er hat gesehen, was wir in den ersten zwei Jahren getan haben.»

Zudem gehört Morbidelli zu den Zöglingen von Rossi in der von ihm betriebenen VR46-Academy. Eine interessante Paarung: Der Lehrmeister und sein Schüler unter einem Dach. Razali glaubt an dieses Gespann: «Hoffentlich macht ihn das zuversichtlich, zu uns zu kommen. Franky hat sich ebenfalls bei ihm für uns ausgesprochen.»

Außerdem glaubt Razali an einen weiteren Vorteil bei den Silbernen: „Wir haben hier eine andere Arbeitsweise als in der Fabrik. Wir haben erfahrene Leute bei uns, aber die Atmosphäre ist anders.“ An der Zielsetzung ändert sich dadurch nichts, nur an der Herangehensweise, meint Razali: «Wir wollen gewinnen, aber wir wollen auch Spaß haben.»

Eine Mischung, die Rossi zusagt. Schließlich fährt der 41-Jährige Motorrad, weil er Spaß haben möchte. Schließlich hat seine Motivation auch in seiner aktuell 25. Saison in der Weltmeisterschaft nie gelitten: «Ich habe viel nachgedacht, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, weil die Herausforderung immer härter wird. Um in der MotoGP an der Spitze zu sein, musst du viel und hart arbeiten, jeden Tag trainieren und das Leben eines Athleten führen. Aber mir gefällt es noch immer und ich will noch immer fahren.»

So sehen die MotoGP-Teams 2021 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Pol Espargaró



Ducati Team

Jack Miller, Pecco Bagnaia



Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Fabio Quartararo



Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Oliveira



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Andrea Iannone? Cal Crutchlow?



Pramac Racing

Jorge Martin, Johann Zarco



Esponsorama Avintia Ducati Racing

Enea Bastianini, Luca Marini? Tito Rabat?



Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Franco Morbidelli



LCR Honda

Alex Márquez, Takaaki Nakagami



Red Bull KTM Tech3

Danilo Petrucci, Iker Lecuona