Suzuki: Positive Einstellung für gute Startplätze?

Obwohl Alex Rins und Joan Mir nicht ganz vorne zu finden waren, zogen sie eine zufriedenstellende Zwischenbilanz nach dem Freitag in Le Mans. Der Fokus liegt beim Suzuki-Duo darauf, sich in der Qualifikation zu steigern.

Während der ersten beiden freien Trainings am Freitag in Le Mans hatten die MotoGP-Fahrer mit dem wechselhaften Wetter zu kämpfen, wobei es zwischendurch immer wieder regnete.

«Es war ein schwieriger Tag heute, aber ich bin trotzdem zufrieden mit dem Resultat», sagte Alex Rins vom Suzuki Ecstar Team nach dem FP2. «Im komplett nassen FP1 waren wir stark. Gegen Schluss haben wir ein neues Set-Up ausprobiert, mit dem ich mich aber nicht verbessern konnte. Dann haben wir es wieder geändert.» Nach dem Freitag liegt Rins auf dem 14. Platz. Er hat 1,482 sec auf Miller verloren.

Am Nachmittag war es trocken in Le Mans, es hatte jedoch noch einige nasse Stellen auf der Strecke. «Das ist eine Situation, die nur [Jack] Miller mag», lachte Rins. «Aber auch unter diesen Umständen waren wir heute gut. Wir sind motiviert für morgen und starten mit einer positiven Einstellung in den Tag.»

Teamkollegen Joan Mir ist der erste Herausforderer von WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo. Den Freitag schloss er auf P9 ab und somit zwei Ränge vor dem Franzosen. Sein Fazit: «Der heutige Tag war für alle ziemlich schwierig, aber ich bin ziemlich zufrieden. Vor allem am Morgen habe ich mich gut gefühlt. Die Bedingungen waren wechselhaft, sodass es schwierig war, an der Abstimmung zu arbeiten.»

Worauf lag Mirs Fokus? «Im Moment versuche ich nur, mein optimales Gefühl zu finden, aber am Samstag möchte ich mich bei meiner Arbeit auf die Frontpartie des Motorrads konzentrieren und einen weiteren Schritt nach vorne machen.»

Letztendlich geht es für beide Suzuki-Piloten darum, eine gute Startplatzierung zu erreichen. Das war in der bisherigen Saison meist das Manko und kostete zu Beginn der Rennen eine Menge Zeit.

Le Mans, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2

1. Miller, Ducati, 1:34,356 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,144 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,501

4. Petrucci, Ducati, + 0,698

5. Crutchlow, Honda, + 0,785

6. Alex Márquez, Honda, + 0,981

7. Morbidelli, Yamaha, + 1,013

8. Pol Espargaró, KTM, + 1,018

9. Mir, Suzuki, + 1,029

10. Zarco, Ducati, + 1,052

11. Quartararo, Yamaha, + 1,133

12. Rossi, Yamaha, + 1,411

13. Oliveira, KTM, + 1,481

14. Rins, Suzuki, + 1,482

15. Bagnaia, Ducati, + 1,656

16. Lecuona, KTM, + 1,834

17. Bradl, Honda, + 2,122

18. Smith, Aprilia, + 2,626

19. Dovizioso, Ducati, + 4,370

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,005

21. Rabat, Ducati, + 5,809

22. Binder, KTM, + 6,069



Le Mans, MotoGP, FP1, 9.10., Regen

1. Smith, Aprilia, 1:43,804 min

2. Zarco, Ducati, + 0,154 sec

3. Petrucci, Ducati, + 0,220

4. Miller, Ducati, + 0,328

5. Dovizioso, Ducati, + 0,344

6. Viñales, Yamaha, + 0,376

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,637

8. Rossi, Yamaha, + 0,707

9. Crutchlow, Honda, + 0,850

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,956

11. Bagnaia, Ducati, + 0,979

12. Rins, Suzuki, + 1,042

13. Mir, Suzuki, + 1,176

14. Alex Márquez, Honda, + 1,177

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,318

16. Binder, KTM, + 2,441

17. Nakagami, Honda, + 2,670

18. Quartararo, Yamaha, + 2,690

19. Oliveira, KTM, + 2,714

20. Lecuona, KTM, + 2,814

21. Rabat, Ducati, + 3,052

nicht gestartet: Bradl, Honda