Valentino Rossi (Yamaha): «Es war gefährlich»

Valentino Rossi kümmerte sich erst einmal um seinen gestürtzten Bruder Luca Marini, ehe er seinen Arbeitstag in Le Mans aufarbeitete. Die Mischverhältnisse bereiteten ihm Probleme, mit seiner Pace ist er aber zufrieden.

Als großer Bruder erlebte Valentino Rossi am Freitagnachmittag einen Schreckmoment, als Luca Marini im zweiten Freien Training der Moto2-Klasse stürzte. Sofort eilte er zu einem Motorroller und fuhr in Richtung Medical Center. In der Presserunde gab Rossi dann Entwarnung: «Luca geht es gut, er ist in einer guten Verfassung. Aber er hat Probleme mit seinem linken Fuß. Ich hatte Angst, weil es ein schlimmer Unfall war. Wir haben jetzt drei Rennen nacheinander und deswegen müssen wir schauen, ob es Sinn ergibt, wenn er startet. Er ist jetzt im Krankenhaus und dort werden sie den Knöchel genauer checken. Wir müssen abwarten, ob er am Sonntag fahren kann.»

Insofern nichts Unvorhergesehens passiert, wird Valentino Rossi selbst ganz sicher fahren. Den Freitag beendete er in Le Mans auf dem zwölften Platz. Allerdings herrschten nicht die Lieblingsverhältnisse des Italieners vor: «Es war gefährlich, wenn man ans Limit gegangen ist. Es war nicht nur nass, sondern auch noch kalt. Wenn der Asphalt weniger als 20 Grad hat, dann ist es sehr schwierig. Aber insgesamt habe ich mich nicht so schlecht gefühlt und denke, dass meine Pace gut ist.»

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Bedingungen in der restlichen Saison nicht mehr wärmer werden. «Wenn man bei dieser Kälte pusht, dann ist es gefährlich mit Slicks. Im Regen lief es ganz gut, aber am Nachmittag, als es halb trocken und halb nass war, musste man wirklich aufpassen.»

Wie sieht die beste Herangehensweise aus? Rossis Plan: «Man muss sehr sanft fahren und ständig auf der Hut sein. Aber mein Gefühl ist nicht so schlecht.»

Die Ausgangslage in der Weltmeisterschaft ist inzwischen ebenfalls eher mäßig. Rossi hat seine Ziele heruntergeschraubt: «Ich glaube, dass es für mich im Hinblick auf die WM wirklich sehr schwierig ist. Ich habe in den letzten zwei Rennen leider viele Punkte weggeworfen, die wichtig gewesen wären. Für mich ist es sehr schwierig. Meiner Meinung nach war meine letzte Chance schon mit dem Sturz in Barcelona dahin. Wir werden aber Rennen für Rennen angehen, wir versuchen konkurrenzfähig zu sein und ein paar schöne Ergebnisse einzufahren. Wir versuchen, auf allen Strecken schnell zu sein, von hier bis zum Saisonfinale. Das ist das Ziel.»

Weiter geht es am Samstag um 9.55 Uhr mit dem dritten Freien Training. Voraussichtlich soll es nicht regnen.

Le Mans, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2

1. Miller, Ducati, 1:34,356 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,144 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,501

4. Petrucci, Ducati, + 0,698

5. Crutchlow, Honda, + 0,785

6. Alex Márquez, Honda, + 0,981

7. Morbidelli, Yamaha, + 1,013

8. Pol Espargaró, KTM, + 1,018

9. Mir, Suzuki, + 1,029

10. Zarco, Ducati, + 1,052

11. Quartararo, Yamaha, + 1,133

12. Rossi, Yamaha, + 1,411

13. Oliveira, KTM, + 1,481

14. Rins, Suzuki, + 1,482

15. Bagnaia, Ducati, + 1,656

16. Lecuona, KTM, + 1,834

17. Bradl, Honda, + 2,122

18. Smith, Aprilia, + 2,626

19. Dovizioso, Ducati, + 4,370

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,005

21. Rabat, Ducati, + 5,809

22. Binder, KTM, + 6,069

Le Mans, MotoGP, FP1, 9.10., Regen

1. Smith, Aprilia, 1:43,804 min

2. Zarco, Ducati, + 0,154 sec

3. Petrucci, Ducati, + 0,220

4. Miller, Ducati, + 0,328

5. Dovizioso, Ducati, + 0,344

6. Viñales, Yamaha, + 0,376

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,637

8. Rossi, Yamaha, + 0,707

9. Crutchlow, Honda, + 0,850

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,956

11. Bagnaia, Ducati, + 0,979

12. Rins, Suzuki, + 1,042

13. Mir, Suzuki, + 1,176

14. Alex Márquez, Honda, + 1,177

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,318

16. Binder, KTM, + 2,441

17. Nakagami, Honda, + 2,670

18. Quartararo, Yamaha, + 2,690

19. Oliveira, KTM, + 2,714

20. Lecuona, KTM, + 2,814

21. Rabat, Ducati, + 3,052

nicht gestartet: Bradl, Honda