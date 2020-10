Fabio Quartararo: «Schneller, wenn ich es sein muss»

Ohne allzu großes Risiko einzugehen, beendete der MotoGP-WM-Führende Fabio Quartararo den Freitag auf dem elften Platz. Davon lässt er sich nicht beunruhigen. Nur er weiß um seine wahre Stärke beim Heimrennen in Le Mans.

Der WM-Führende Fabio Quartararo hat es zum Auftakt des Frankreich-GP gemächlich angehen lassen. Er wollte kein Risiko eingehen und beendete den Freitag in Le Mans auf dem elften Platz. Sein Fazit: «Es war ein kniffliger Tag. Ich wollte keinen Fehler machen und wusste genau, warum ich nicht so schnell war.»

Am Morgen hatte der Franzose noch größere Probleme. Er erklärte: «Ich war ein wenig verloren. Ich hatte eine andere Abstimmung im Vergleich zu den anderen Yamaha-Piloten und das hat sich auf das Anbremsen ausgewirkt. Dadurch hatte ich auch keinen Grip, aber ich wusste, woran es lag, noch bevor wir die Daten angeschaut haben.»

Er gibt sich selbstsicher: «Ich weiß, dass ich schnell sein werde, wenn ich es sein muss.» Vom Rückstand, der über eine Sekunde betrug, ließ er sich nicht beeindrucken. Viel mehr möchte er seine gute Ausgangslage in der Weltmeisterschaft nicht gefährden: «Unter diesen Bedingungen muss man aufpassen. Ich will keine Fehler machen und dadurch die Chance auf die WM verspielen. Ich werde nichts machen, was mich am Ende den Titel kosten könnte», verspricht Quartararo, der den Freitag zwei Plätze hinter seinem schärfsten Verfolger Joan Mir beendete.

Sein Ziel für den Samstagmorgen? «Ich möchte direkt in den zweiten Teil der Qualifikation», sagt Quartararo. Hierfür muss er unter die besten zehn Piloten in der kombinierten Zeitenliste aus den ersten drei Freien Trainings. Los geht es um 9.55 Uhr.

Le Mans, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2

1. Miller, Ducati, 1:34,356 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,144 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,501

4. Petrucci, Ducati, + 0,698

5. Crutchlow, Honda, + 0,785

6. Alex Márquez, Honda, + 0,981

7. Morbidelli, Yamaha, + 1,013

8. Pol Espargaró, KTM, + 1,018

9. Mir, Suzuki, + 1,029

10. Zarco, Ducati, + 1,052

11. Quartararo, Yamaha, + 1,133

12. Rossi, Yamaha, + 1,411

13. Oliveira, KTM, + 1,481

14. Rins, Suzuki, + 1,482

15. Bagnaia, Ducati, + 1,656

16. Lecuona, KTM, + 1,834

17. Bradl, Honda, + 2,122

18. Smith, Aprilia, + 2,626

19. Dovizioso, Ducati, + 4,370

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,005

21. Rabat, Ducati, + 5,809

22. Binder, KTM, + 6,069

Le Mans, MotoGP, FP1, 9.10., Regen

1. Smith, Aprilia, 1:43,804 min

2. Zarco, Ducati, + 0,154 sec

3. Petrucci, Ducati, + 0,220

4. Miller, Ducati, + 0,328

5. Dovizioso, Ducati, + 0,344

6. Viñales, Yamaha, + 0,376

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,637

8. Rossi, Yamaha, + 0,707

9. Crutchlow, Honda, + 0,850

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,956

11. Bagnaia, Ducati, + 0,979

12. Rins, Suzuki, + 1,042

13. Mir, Suzuki, + 1,176

14. Alex Márquez, Honda, + 1,177

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,318

16. Binder, KTM, + 2,441

17. Nakagami, Honda, + 2,670

18. Quartararo, Yamaha, + 2,690

19. Oliveira, KTM, + 2,714

20. Lecuona, KTM, + 2,814

21. Rabat, Ducati, + 3,052

nicht gestartet: Bradl, Honda