Aleix Espargaró (Aprilia): Im Regen kein Lichtblick

Aleix Espargaró in Le Mans

Aleix Espargaró vom Aprilia Racing Team Gresini schaffte es nach den ersten beiden freien Training-Sessions am Freitag in Le Mans nur auf den 21. Platz.

«Mir ist bewusst, dass das Resultat nicht fantastisch ist, aber ich habe mich gut gefühlt auf dem Motorrad», erklärte der 31-jährige Aleix Espargaro nach dem FP2 auf dem Circuit Bugatti in Le Mans. «Ich bin heute lange Zeit im Nassen gefahren. Letztes Jahr hatte ich da immer grosse Mühe damit, aber heute ist es von Runde zu Runde besser gelaufen.»

«Am Nachmittag war es schwierig, weil es trocken aussah, aber in den Kurven war es teilweise noch nass. Als ich dann die richtige Pace erreicht habe, bin ich in Kurve 1 gestürzt.» Der Spanier weiß, woran er arbeiten muss, um weiter nach vorne zu kommen: «Wir müssen die Eletronik, vor allem die Traction Control, stark verbessern. Wir sind viel zu weit vom Ziel entfernt.»

Das Aprilia-Werksteam ist dieses Jahr noch nie im Regen gefahren, weshalb sie in Le Mans bei der RS-GP20 kein passendes Set-Up für Aleix bereit hatten. Obwohl das Ergebnis am Freitag nicht befriedigend war, war es kein verschwendeter Tag für Espargaró: «Wir konnten heute viel lernen und erkennen, was uns für die Zukunft helfen wird», sagte Aleix, nachdem er 5 sec verloren hatte.

Le Mans, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2

1. Miller, Ducati, 1:34,356 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,144 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,501

4. Petrucci, Ducati, + 0,698

5. Crutchlow, Honda, + 0,785

6. Alex Márquez, Honda, + 0,981

7. Morbidelli, Yamaha, + 1,013

8. Pol Espargaró, KTM, + 1,018

9. Mir, Suzuki, + 1,029

10. Zarco, Ducati, + 1,052

11. Quartararo, Yamaha, + 1,133

12. Rossi, Yamaha, + 1,411

13. Oliveira, KTM, + 1,481

14. Rins, Suzuki, + 1,482

15. Bagnaia, Ducati, + 1,656

16. Lecuona, KTM, + 1,834

17. Bradl, Honda, + 2,122

18. Smith, Aprilia, + 2,626

19. Dovizioso, Ducati, + 4,370

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,005

21. Rabat, Ducati, + 5,809

22. Binder, KTM, + 6,069

Le Mans, MotoGP, FP1, 9.10., Regen

1. Smith, Aprilia, 1:43,804 min

2. Zarco, Ducati, + 0,154 sec

3. Petrucci, Ducati, + 0,220

4. Miller, Ducati, + 0,328

5. Dovizioso, Ducati, + 0,344

6. Viñales, Yamaha, + 0,376

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,637

8. Rossi, Yamaha, + 0,707

9. Crutchlow, Honda, + 0,850

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,956

11. Bagnaia, Ducati, + 0,979

12. Rins, Suzuki, + 1,042

13. Mir, Suzuki, + 1,176

14. Alex Márquez, Honda, + 1,177

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,318

16. Binder, KTM, + 2,441

17. Nakagami, Honda, + 2,670

18. Quartararo, Yamaha, + 2,690

19. Oliveira, KTM, + 2,714

20. Lecuona, KTM, + 2,814

21. Rabat, Ducati, + 3,052

nicht gestartet: Bradl, Honda