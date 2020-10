Taka Nakagami (Honda/3.): «Beginnen Samstag bei Null»

Takaaki Nakagami: Platz 3 am Freitag

Der japanische LCR-Honda-Fahrer Takaaki Nakagami überzeugt am Freitag in Le Mans bei extrem schwierigen Verhältnissen und war zudem schnellster Honda-Mann.

Takaaki Nakagami (28) konnte mit dem Freitag in Le Mans sehr zufrieden sein. Der Japaner aus Chiba kam am Nachmittag bis auf eine halbe Sekunde an die Bestzeit von Jack Miller (Pramac-Ducati) heran.

Auch Nakagami war in der Schlussphase eines der Sturzopfer am Nachmittag auf abtrocknender Piste. „Am Ende von FP2 in den letzten Minuten hatte ich einen kleinen Fehler im letzten Sektor. Ich bin mit dem Vorderrad auf eine feuchte Stelle gekommen und ich habe das Vorderrad verloren Es war ein kleiner Sturz, das Bike hat kaum Schaden erlitten. Ich habe über die gesamte Session eine gute Performance zeigen können.“

Der 28-Jährige will nichts beschönigen: «Es war nicht wirklich trocken, mit einigen nassen Stellen und Flecken. Einige Kurven waren wirklich schwierig, ich habe mich aber gut auf dem Motorrad gefühlt. Speziell das FP2 und auch das FP1 auf komplett nasser Piste war eigentlich recht gut. Wir müssen verstehen, wie sich das Wetter am Samstag und Sonntag präsentieren wird.»

Der Crutchlow-LCR-Teamkollege gesteht: «Im FP2 waren die Verhältnisse auf der Piste schwierig. Die Performance war gut, aber man kann schwer ein Mapping für die Elektronik entwickeln. Ich habe während der Session wenig gemacht und wollte viele Runden drehen und Daten sammeln. Morgen, wenn es dann komplett trocken ist, beginnen wir bei Null.»

Nakagami weiß natürlich: «Die Rundenzeiten waren heute auch ein wenig langsamer. Aber wir müssen für Morgen einiges prüfen. Ich kann aber sagen, die weichen Reifen fühlen sich vorne und hinten recht okay an.»

Le Mans, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2

1. Miller, Ducati, 1:34,356 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,144 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,501

4. Petrucci, Ducati, + 0,698

5. Crutchlow, Honda, + 0,785

6. Alex Márquez, Honda, + 0,981

7. Morbidelli, Yamaha, + 1,013

8. Pol Espargaró, KTM, + 1,018

9. Mir, Suzuki, + 1,029

10. Zarco, Ducati, + 1,052

11. Quartararo, Yamaha, + 1,133

12. Rossi, Yamaha, + 1,411

13. Oliveira, KTM, + 1,481

14. Rins, Suzuki, + 1,482

15. Bagnaia, Ducati, + 1,656

16. Lecuona, KTM, + 1,834

17. Bradl, Honda, + 2,122

18. Smith, Aprilia, + 2,626

19. Dovizioso, Ducati, + 4,370

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,005

21. Rabat, Ducati, + 5,809

22. Binder, KTM, + 6,069

Le Mans, MotoGP, FP1, 9.10., Regen

1. Smith, Aprilia, 1:43,804 min

2. Zarco, Ducati, + 0,154 sec

3. Petrucci, Ducati, + 0,220

4. Miller, Ducati, + 0,328

5. Dovizioso, Ducati, + 0,344

6. Viñales, Yamaha, + 0,376

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,637

8. Rossi, Yamaha, + 0,707

9. Crutchlow, Honda, + 0,850

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,956

11. Bagnaia, Ducati, + 0,979

12. Rins, Suzuki, + 1,042

13. Mir, Suzuki, + 1,176

14. Alex Márquez, Honda, + 1,177

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,318

16. Binder, KTM, + 2,441

17. Nakagami, Honda, + 2,670

18. Quartararo, Yamaha, + 2,690

19. Oliveira, KTM, + 2,714

20. Lecuona, KTM, + 2,814

21. Rabat, Ducati, + 3,052

nicht gestartet: Bradl, Honda