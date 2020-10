Maverick Viñales (Yamaha/2.) Auftakt lief nach Plan

Maverick Viñales vor Jack Miller. In der Zeitentabelle war die Reihenfolge umgekehrt

Mit dem zweiten Platz zum Auftakt des Frankreich-GP ist Maverick Vinales zufrieden. Er fand es hilfreich, das Motorrad unter den wechselnden Bedingungen zu testen. Zudem spricht er über die positiv getesteten Ingenieure.

Während Ducati-Rivale Andrea Dovizioso fand, dass er durch seinen Sturz im zweiten Freien Training keine Zeit verloren habe, ist Maverick Viñales anderer Meinung. Der Tag sei sowohl im Nassen als auch während der vorherrschenden Misch-Verhältnisse sehr hilfreich gewesen. «Es war nützlich, dass wir das neue Motorrad auf nasser Strecke ausprobieren konnten. Am Anfang war es schwierig, eine gute Runde unter diesen Bedingungen zu fahren, aber insgesamt lief es gut und ich konnte viele schnelle Runden nacheinander hinlegen», sagte der Yamaha-Pilot, der hinter Jack Miller den zweiten Platz in der kombinierten Zeitenliste belegte.

«Ich hatte nicht viel Rückstand auf Jack und ein gutes Gefühl. Am Samstag wird es anders werden, aber so ist das eben. Der Auftakt lief nach Plan», bilanzierte Viñales.

Wobei er einmal den Notausgang nehmen musste und dann beinahe mit Joan Mir aneinandergeraten wäre. Bei der Rückkehr auf die Strecke zog Viñales den Ärger seines Landsmanns auf sich. Er selbst spielt die Situation herunter: «Ich habe ihn gesehen und bin der Meinung, dass da genug Platz war. Es war keine Absicht und das habe ich ihm nach dem Training auch noch einmal gesagt.»

In Kontakt steht Vinales auch mit dem Teil der Crew, der sich im Vorfeld des Frankreich-GP mit dem Coronavirus infiziert hatte. «Ich vermisse sie, aber wir reden miteinander. Natürlich sind sie körperlich nicht anwesend, aber sie verfolgen das Wochenende und helfen uns trotzdem weiter. Wir können die Situation ja sowieso nicht ändern», sagt Viñales.

Der WM-Dritte hat 18 Punkte Rückstand auf den WM-Führenden Fabio Quartararo, seinen Markenkollegen. Zu seiner Bilanz in Le Mans: Viñales sicherte sich auf dem Bugatti Circuit seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Damals gewann er 2011 in der 125-ccm-Klasse. Im Vorjahr hatte er ein unschönes Aufeinandertreffen mit Francesco Bagnaia. Die Folge: Er musste das Rennen in Runde 7 vorzeitig beenden.

Abschließend noch Viñales´ Ausblick auf das Wochenende: «Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns, aber bei besserem Wetter können wir mehr pushen und dann werden wir sehen.» Los geht es am Samstag um 9.55 Uhr mit dem dritten Freien Training.

Le Mans, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2

1. Miller, Ducati, 1:34,356 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,144 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,501

4. Petrucci, Ducati, + 0,698

5. Crutchlow, Honda, + 0,785

6. Alex Márquez, Honda, + 0,981

7. Morbidelli, Yamaha, + 1,013

8. Pol Espargaró, KTM, + 1,018

9. Mir, Suzuki, + 1,029

10. Zarco, Ducati, + 1,052

11. Quartararo, Yamaha, + 1,133

12. Rossi, Yamaha, + 1,411

13. Oliveira, KTM, + 1,481

14. Rins, Suzuki, + 1,482

15. Bagnaia, Ducati, + 1,656

16. Lecuona, KTM, + 1,834

17. Bradl, Honda, + 2,122

18. Smith, Aprilia, + 2,626

19. Dovizioso, Ducati, + 4,370

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,005

21. Rabat, Ducati, + 5,809

22. Binder, KTM, + 6,069

Le Mans, MotoGP, FP1, 9.10., Regen

1. Smith, Aprilia, 1:43,804 min

2. Zarco, Ducati, + 0,154 sec

3. Petrucci, Ducati, + 0,220

4. Miller, Ducati, + 0,328

5. Dovizioso, Ducati, + 0,344

6. Viñales, Yamaha, + 0,376

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,637

8. Rossi, Yamaha, + 0,707

9. Crutchlow, Honda, + 0,850

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,956

11. Bagnaia, Ducati, + 0,979

12. Rins, Suzuki, + 1,042

13. Mir, Suzuki, + 1,176

14. Alex Márquez, Honda, + 1,177

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,318

16. Binder, KTM, + 2,441

17. Nakagami, Honda, + 2,670

18. Quartararo, Yamaha, + 2,690

19. Oliveira, KTM, + 2,714

20. Lecuona, KTM, + 2,814

21. Rabat, Ducati, + 3,052

nicht gestartet: Bradl, Honda