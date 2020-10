Andrea Dovizioso (Ducati/6.): «Keine klare Antwort»

Andrea Dovizioso nimmt das MotoGP-Rennen in Le Mans aus der zweiten Startreihe in Angriff – das gelang dem Ducati-Werksfahrer zuletzt im ersten Grand Prix auf dem Red Bull Ring von Spielberg, den er dann auch gewann.

Direkter Einzug ins Qualifying 2 und Startplatz 6: Die Ausgangslage für den Frankreich-GP ist bei Andrea Dovizioso so gut wie schon lange nicht mehr. Warum läuft es für den Ducati-Werksfahrer auf dem Circuit Bugatti, auf dem Ducati noch nie ein MotoGP-Rennen gewonnen hat, wieder deutlich besser?



«Ich habe keine klare Antwort darauf», gestand «Dovi» nach kurzem Grübeln. «Vielleicht haben unsere Gegner bei diesen Bedingungen oder auf dieser Strecke etwas mehr Mühe als wir. Was mich und den Hinterreifen angeht, ich glaube, es hilft mir, dass man hier weniger vor dem Umlenken bremst. Ich kann nicht genau wissen, warum andere Motorräder vielleicht ein bisschen mehr Mühe haben. Ich weiß gar nicht, ob es so ist – denn die Pace vieler Fahrer ist wirklich schnell. Wir werden es im Rennen sehen.»

Was fehlte dem dreifachen MotoGP-Vizeweltmeister im Qualifying, um ganz nach vorne kommen? «Im vierten Sektor war ich nicht so gut. Wir müssen es noch genau checken. Ich glaube, ich habe in den Kurven 11 und 12 verloren, ich bin nicht die perfekte Linie gefahren und habe nicht perfekt gebremst. Das ist in Sachen Pace genauso», erklärte der 34-Jährige aus Forlì. «Ich versuche in Turn 11 auf der Bremse immer, das Motorrad ein bisschen zu stark zu stoppen, anstatt den Speed in der Kurvenmitte zu machen. Es war schwierig, es war ein bisschen windig und es war nicht einfach, alles perfekt hinzubekommen.»



Grundsätzlich glaubt der WM-Vierte: «Ich glaube, dass die Yamaha im vierten Sektor besser sind als wir, denn auch im Vergleich zu den anderen Ducati-Piloten sind sie dort wirklich schnell und konstant.»

Übrigens: Heute vor 16 Jahren hat Dovi mit Platz 2 in Sepang auf der Scot-Honda die 125-ccm-Weltmeisterschaft gewonnen.

Ergebnisse MotoGP, Qualifying 2, Le Mans/F:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,315 min

2. Jack Miller, Ducati, +0,222 sec

3. Danilo Petrucci, Ducati, +0,359

4. Cal Crutchlow, Honda, +0,371

5. Maverick Viñales, Yamaha, +0,404

6. Andrea Dovizioso, Ducati, +0,407

7. Francesco Bagnaia, Ducati, +0,437

8. Pol Espargaró, KTM, +0,480

9. Johann Zarco, Ducati, +0,517

10. Valentino Rossi, Yamaha, +0,574

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,576

12. Miguel Oliveira, KTM, 0,694



Ab Startplatz 13:

13. Takaaki Nakagami, Honda

14. Joan Mir, Suzuki

15. Aleix Espargaró, Aprilia

16. Alex Rins, Suzuki

17. Brad Binder, KTM

18. Alex Márquez, Honda

19. Bradley Smith, Aprilia

20. Iker Lecuona, KTM

21. Stefan Bradl, Honda

22. Tito Rabat, Ducati