Miguel Oliveira (KTM/12.): «Zu wenige weiche Reifen»

Red Bull-Tech3-KTM-Pilot Miguel Oliveira steht beim Frankreich-GP der MotoGP-Klasse auf Startplatz 12 und fabrizierte im FP4 einen Sturz, der für das Q2 zusätzlich Probleme brachte.

Miguel Oliveira schaffte bereits am Samstagvormittag über das FP3 den Sprung in die entscheidende Q2-Session am Nachmittag. Der Spielberg-Sieger aus Portugal kam dort aber nicht über Platz 12 hinaus. Der Grund: In FP4 hatte Oliveira Probleme mit dem Motorrad (Ölverlust, deshalb rote Flagge) und verzeichnete dann mit dem Ersatzbike auch einen Sturz.

«Es ist schwierig, den Vorderreifen hier auf Temperatur zu bekommen», klagte Miguel. «Daher bin ich gestürzt und habe wieder Zeit gebraucht, um das Gefühl zu bekommen. Ich musste vorsichtig sein und schnell zugleich. Ich hatte auch nur ein Motorrad zur Verfügung. Beim zweiten Stint habe ich mich besser gefühlt, aber es war leider nicht mehr genug, um mich in der Position zu verbessern.»

«Es war kein Problem mit dem Motor, es war nur eine kleine Sache. Der Motor hat Öl verloren, da stoppt der Motor automatisch. Wir können das Bike aber morgen wieder verwenden. Ich konnte das Bike aber nicht in Q2 verwenden. Wir haben nur wenig Zeit auf der Piste. Das sicherste wird sein, mit weichen Reifen vorne und hinten loszufahren. Ich denke daher nicht, dass ich in FP4 wichtige Zeit verloren haben.»

Oliveira grübelt über die Situation mit der Reifen-Allokation: „Es ist schwierig, weil wir hier alle die Soft-Reifen wegen der niedrigen Temperaturen verwenden. Es ist aber nicht die gute Performance, die den Ausschlag gibt, sondern die Sicherheit. Wir haben davon aber leider nur fünf Reifen.»

Der künftige Zahnarzt gibt zu bedenken: «Hätten wir keine durchgehend trockene Piste gehabt seit Freitag, dann wäre es kritisch geworden. Wir hätten wohl zu wenige weiche Reifen gehabt, das ist einmalig.» Und Oliveira fordert: «Wir sollten die Chance haben, einen zusätzlichen weichen Vorderreifen zu bekommen, wenn die Bedingungen so sind wie dieser Tage.»

Ergebnisse MotoGP, Qualifying 2, Le Mans/F:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,315 min

2. Jack Miller, Ducati, +0,222 sec

3. Danilo Petrucci, Ducati, +0,359

4. Cal Crutchlow, Honda, +0,371

5. Maverick Vinales, Yamaha, +0,404

6. Andrea Dovizioso, Ducati, +0,407

7. Francesco Bagnaia, Ducati, +0,437

8. Pol Espargaro, KTM, +0,480

9. Johann Zarco, Ducati, +0,517

10. Valentino Rossi, Yamaha, +0,574

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,576

12. Miguel Oliveira, KTM, 0,694



Ab Startplatz 13:

13. Takaaki Nakagami, Honda

14. Joan Mir, Suzuki

15. Aleix Espargaro, Aprilia

16. Alex Rins, Suzuki

17. Brad Binder, KTM

18. Alex Marquez, Honda

19. Bradley Smith, Aprilia

20. Iker Lecuona, KTM

21. Stefan Bradl, Honda

22. Tito Rabat, Ducati