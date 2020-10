WM-Zweiter Joan Mir: Das darf sich nicht wiederholen

Unter gewöhnlichen Umständen wäre Platz 11 im Le-Mans-GP eine Katastrophe für den WM-Zweiten Joan Mir aus dem Suzuki-Werksteam. Doch weil auch Leader Fabio Quartararo strauchelte, kann er mit diesem Ergebnis leben.

Knapp 17 sec verlor Joan Mir im Frankreich-GP auf Sieger Danilo Petrucci (Ducati), der WM-Zweite aus Spanien kam nur als Elfter ins Ziel. «Die ersten Runden verlor ich viel Zeit, weil ich den Hinterreifen nicht auf Temperatur brachte», berichtete der Suzuki-Pilot. «Und weil Rossi direkt vor mir stürzte und ich ihm ausweichen musste. Als das gute Gefühl zurückkam, war ich stark – besser als erwartet. Jetzt müssen wir verstehen, was zu Beginn schieflief. Am Ende gehörte ich zu den Schnellsten. Weil Alex Rins von Anfang an schnell war, können wir die Daten vergleichen. Wenn du am Kurvenausgang keinen Grip hast, kannst du viel mit der Elektronik regeln. Wenn dir aber einfach am Kurveneingang das Hinterrad wegrutscht, wie es Valentino passiert ist, dann ist das eine andere Sache.»

Glück für Mir: Auch WM-Leader Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) erlebte einen Tag zum Vergessen und kam nur zwei Plätze vor ihm ins Ziel, obwohl er sich für Startplatz 1 qualifiziert hatte. In der Gesamtwertung konnte der Franzose seinen Vorsprung gegenüber Mir nur um zwei Punkte auf jetzt zehn ausbauen.



«Wir sind beide nicht dort angekommen, wo man es normal von uns erwartet», ist Mir bewusst. «Im Trockenen hätte Fabio gewinnen können, da hatte er einen Vorteil gegenüber allen anderen. Ich hätte es vielleicht in die Top-5 geschafft, der Punktunterschied wäre am Ende also größer ausgefallen. Deshalb ist es für mich okay, wie es ist. Man darf mal ein schlechtes Rennen haben, das darf sich nur nicht wiederholen.»

Ergebnisse MotoGP Le Mans/F:

1. Danilo Petrucci, Ducati, 26 Runden in 45:54,736 min

2. Alex Marquez, Honda, +1,273 sec

3. Pol Espargaro, KTM, +1,711

4. Andrea Dovizioso, Ducati, +3,911

5. Johann Zarco, Ducati, +4,310

6. Miguel Oliveira, KTM, +4,466

7. Takaaki Nakagami, Honda, +5,921

8. Stefan Bradl, Honda, +15,597

9. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,687

10. Maverick Vinales, Yamaha, +16,895

11. Joan Mir, Suzuki, +16,980

12. Brad Binder, KTM, +27,321

13. Pecco Bagnaia, Ducati, +33,351

14. Aleix Espargaro, Aprilia, +39,176

15. Iker Lecuona, KTM, +51,087

Stand nach 9 von 14 Rennen: 1. Quartararo, 115 Punkte. 2. Mir 105. 3. Dovizioso 97. 4. Vinales 96. 5. Nakagami 81. 6. Morbidelli 77. 7. Miller 75. 8. Pol Espargaro 73. 9. Oliveira 69. 10. Petrucci 64. 11. Binder 62. 12. Rins 60. 13. Rossi 58. 14. Alex Marquez 47. 15. Zarco 47. 16. Bagnaia 42. 17. Aleix Espargaro 24. 18. Lecuona 18. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Bradl 8. 22. Rabat 8. 23. Pirro 4.



Hersteller-WM: 1. Yamaha, 170 Punkte. 2. Ducati 151. 3. KTM 125. 4. Suzuki 118. 5. Honda 92. 6. Aprilia 32.